Altdorf bei Nürnberg : Grünsberg |

Am Samstagnachmittag ereignete sich in Grünsberg bei Altdorf ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 48-jährigen Autofahrer aus dem Landkreis Neumarkt (Oberpfalz) war mit seinem Opel auf der Strasse nach Grünsberg unterwegs, als am Ortseingang an einer Verkehrsinsel plötzlich ein Radfahrer die Strasse überquerte.

Er erfasste den Mann frontal und schleuderte ihn auf die Strasse. Der Rettungsdienst brachte den in akuter Lebensgefahr schwebenden etwa 60- bis 70-jährigen Mann in ein Krankenhaus. Die Identität war bisher noch nicht geklärt, da der Fahrradfahrer keine Ausweispapiere bei sich trug. Ein Gutachter soll nun den genauen Unfallhergang klären. Die Staatsstraße war über Stunden gesperrt.