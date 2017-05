Freizeit Altendorf

Zeitreise durch 40 Jahre

Buhnen und Sporne

Vorsitzender Rudolf Deml berichtete von einem sehr gut gelaufenen Vereinsjahr. Die Ausgabe der Erlaubnisscheine ist gegenüber 2015 erfreulicherweise angestiegen. So wurden im letzten Jahr 119 Jahreskarten (2015 98), 436 30er Karten (363), 2560 Tageskarten (2880) und 272 Wochenkarten (144) ausgegeben. Bei den 25 Kontrollen der Fischereiaufseher gab es keine Beanstandungen. Der Genossenschaft gehören weiter 32 Fischereiberechtigte als Mitglieder an und zwar 16 für die Schwarzach, zehn für die Ascha und sechs für die Murach. In den gesamten Gewässerabschnitten wurden im letzten Jahr für über 15 000 Euro Besatzfische eingebracht. Der tatsächliche Besatz lag bei knapp 32 000 Euro.Rainer Wolfrath führte die Besucher anlässlich des 40-jährigen Bestehens durch eine Zeitreise. Er erinnerte an die mehr als vierstündige turbulente Versammlung der Fischereiberechtigten am 13. Februar 1977 in Neunburg. Die Zusammenkunft endete mit der Bildung einer Zwangsgenossenschaft. Von eisiger Ablehnung über unverhohlene Skep-sis bis zu einigen wenigen Fürsprechern reichten die Reaktionen auf die von Regierungsrat Meid verfügte Bildung der Genossenschaft "von Amts wegen". Mit Engagement, Umsicht und der Fähigkeit zur Einigung gelang es dem Vorsitzenden Peter Schmid, Vorurteile und Widerstände abzubauen und alle von der ge-meinsamen Sache zu überzeugen. Miteinander angegangene Maßnahmen wie Besatz, Ausweisung von Schonbezirken, Schutz von Uferstreifen zeigten Erfolge und bewirkten eine positive Resonanz. Die unter schweren Wehen gegründete Organisation hatte sich etabliert.Nach vier Jahrzehnten erfolgreicher Arbeit kann die Vereinigung eine positive Bilanz ziehen. Es ist ihr gelungen, einen artenreichen und gesunden Fischbestand sowie einen intakten Lebensraum für die Gewässerbewohner in Schwarzach, Ascha und Murach zu bewahren, resümierte Wolfrath. Vorsitzender Rudolf Deml dankte Rainer Wolfrath für seine 39-jährige Tätigkeit als ehemaliger Geschäftsführer der Genossenschaft mit einem Präsent und einer Flasche "Anglerwasser". Auch sein Stellvertreter Manfred Bäuerle wurde mit einem Geschenk bedacht.Dr. Thomas Ring von der Fachberatung für Fischerei informierte über die Fischbestandserfassung in der Schwarzach, die durch eine Elektrobefischung bei Neunburg im September 2014 ermittelt wurde. Hier wurden 1096 Fische in 17 Arten gezählt. Der größte Anteil bestand aus 205 Aitel, 427 Hasel und 208 Rotaugen, jedoch überwiegend in den unteren Größenklassen. Bei einer weiteren Befischung im April 2017 sah das Ergebnis wesentlich anders aus: Hier wurden zwar nur 207 Fische gezählt, jedoch waren zusätzliche Fischarten enthalten. Dr. Ring wies darauf hin, dass es sich jeweils nur um Momentaufnahmen handle, die immer wieder unterschiedlich ausfallen. So wurden bei einer Befischung in der Ascha im September 2005 insgesamt 88 Fische mit 5 Arten registriert. Im April 2017 waren es an der gleichen Stelle nur 43 Fische, aber mit 7 Arten. Angesprochen wurde auch die verstärkte Bildung von Kieselalgen. Die bisherigen Maßnahmen brachten nur kurzzeitige Wirkung.Anton Baumann vom Wasserwirtschaftsamt Weiden erläuterte verschiedene Maßnahmen an den Fischgewässern in der Region zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinien. So sind in der Schwarzach bei Neunburg in einem begradigten Flussabschnitt seitliche Buhnen und Sporne eingebaut worden, um die Strömungsvielfalt zu verbessern. Dies kommt vor allem Fischen zugute, die auf verschiedene Strömungsverhältnisse und unterschiedliche Gewässerstrukturen angewiesen sind. Präsident Luitpold Edenhart vom Fischereiverband Oberpfalz betonte, dass auf die verbessernden Maßnahmen für den Lebensraum der Fische noch mehr Augenmerk gelenkt werden müsse. Der Verband hat daher beim Freistaat eine Anhebung der Förderung gefordert.Allgemein angesprochen wurde von den Mitgliedern, dass die größeren Fische in den Gewässern zunehmend fehlen. Der Rückgang sei vermutlich auf das verstärkte Auftreten der Kormorane und des Fischotters zurückzuführen. Als neuer Geschäftsführer der Fischereigenossenschaft wurde Christoph Mühlbauer vorgestellt.