Es geht auch günstiger

Politik Altendorf

25.04.2017

Maschinen und Geräte, die ununterbrochen laufen, haben auch bei ständiger Wartung einen bestimmten Verschleiß. Nach fast 20 Jahren ist der Antrieb für das Schöpfwerk des gemeinsamen Klärwerks der Gemeinden Altendorf und Guteneck abgenützt. Es besteht Handlungsbedarf.

(haa) Der Austausch des Antriebs an sich wäre eigentlich recht einfach. Die weitaus größere Schwierigkeit ist, dass dazu das Schöpfwerk gehoben werden muss. Dazu war ursprünglich vorgesehen, das Blechdach des Gebäudes abzubauen und das Schöpfwerk mit einem Autokran anzuheben. Das wäre vermutlich sehr teuer und auch zeit-aufwändig geworden.Nun bietet sich eine wesentlich günstigere Alternativmöglichkeit an, gab Bürgermeister Georg Köppl bei der letzten Sitzung des Gemeinderates zu verstehen. Im Innenraum des Gebäudes wird quer ein Stahlträger eingezogen. Mit einem Seilzug, der an dem Stahlträger angebracht wird, kann das Schöpfwerk hochgezogen und der Antrieb anschließend gewechselt werden. Die Gesamtkosten für Getriebe mit Einbau sowie Einzug des Stahlträgers belaufen sich auf knapp 10 000 Euro. Diese Version hat zudem den Vorteil, dass bei einer eventuellen späteren Reparatur, die Hebevorrichtung dann schon vorhanden ist. Weiterhin sind die Schwerlastroste im Außenbereich des Klärwerks mittlerweile stark angerostet und haben dadurch nicht mehr die erforderliche Tragfähigkeit. Der Austausch der fünf Roste beläuft sich auf 2700 Euro.Beim Pumpwerk in Trossau ist Fremdwasser von außen in den Schacht eingedrungen. Dadurch sind die Förderpumpen ständig gelaufen. Bei einer Kanaluntersuchung wurde festgestellt, dass Rohre verschoben sind. Der Leckstelle wird nun durch eine Innensanierung mit einem speziellen Injektionsverfahren mit Harz verdichtet. Kosten: 1200 Euro.Bei der Jahresversammlung der Feuerwehr Willhof fanden diesmal Neuwahlen statt. Zum Kommandant wurde Werner Forster jun. und als sein Stellvertreter Jürgen Schwarz gewählt. Beide wurden vom Gemeinderat bestätigt.