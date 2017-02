Vermischtes Altendorf

Der Lichtmesstag der Katholischen Landvolkbewegung (KLB) im Kreis Schwandorf weckte auch in diesem Jahr ein reges Interesse. So war im Pfarrheim St. Andreas die Vorfreude bei den Teilnehmern groß, als es am frühen Samstagmorgen unter dem Thema "Mach dich auf und werde Licht" losging.

Die hohen Erwartungen an einen wunderbaren Tag mit Bruder Georg Schmaußer vom Franziskanerkloster in Dietfurt wurden wiederum mehr als erfüllt. "Licht sein, indem ich mit mir selber gut umgehe und mit den Mitmenschen und der Natur": So verdeutlichte Bruder Georg das Motto und fügte hinzu: "Es ist wichtig, im Einklang mit sich selbst zu sein sowie mit den anderen und natürlich auch mit Gott und dessen Schöpfung - nur so kann man Frieden stiften und schaffen."Schon zum festen Bestandteil des Landvolkprogrammes gehören die meditativen Kreistänze. Zwischendurch gab es einige besinnliche und auch lustige Geschichten, die von Gott und der Welt erzählten. Mit einer Andacht endete am späten Nachmittag ein Tag, der bei allen Teilnehmern lange in Erinnerung bleiben wird. Für die Kinder hatte "Brother George" einige seiner Zauber- und Basteltricks mitgebracht.