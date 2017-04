Vermischtes Altendorf

27.04.2017

5

0 27.04.2017

"Mit Jesus in einem Boot": Unter diesem Motto feierten am "Weißen Sonntag" vier Mädchen und ein Junge Erstkommunion.

"Das Boot ist ein Bild der Kirche. Wenn das Boot untergeht, gehen alle in diesem Boot unter. Deshalb müssen alle gemeinsam rudern und sich anstrengen", appellierte Pfarrer Johann Wutz an die Kommunionkinder und an die Gläubigen."Komm, sag es allen weiter, Gott selber lädt uns ein", sang die Gruppe "Nur Mut" nach dem feierlichen Orgelspiel zum Beginn des Festgottesdienstes. "Mit Jesus in einem Boot": Dieses Motto wurde auch sichtbar auf dem von den Kommunionkindern gestalteten Plakat, auf dem Finja Bücherl, Fiona Wendel, Lara-Sophie Plänitz, Korbinian Reiter und Julia Erbrich mit Jesus in einem Boot sitzen. "Ziel des Glaubens ist es, mit Jesus in einem Boot zu sein", so Pfarrer Wutz. In Anlehnung an das Evangelium vom Sturm auf dem See Genezareth erinnerte der Geistliche daran, wie Jesus dem Sturm und den Wellen gebietet und der See wie durch ein Wunder wieder ruhig wird. Das größte Wunder habe Gott an Ostern gestiftet mit der Einsetzung der heiligen Eucharistie. "Jesus will uns in der Hostie, die ihr heute erstmals empfängt, in Fleisch und Blut übergehen", machte Pfarrer Wutz den Erstkommunikanten deutlich.Zu Beginn wurden Kommunionkerzen, Rosenkränze, Kreuze und weitere Andachtsgegenstände gesegnet. Gemeinsam mit den Gottesdienstbesuchern erneuerten die Kommunionkinder das Taufversprechen. Sie trugen auch die Kyrie-Rufe und die Fürbitten vor. Das "Großer Gott wir loben dich" setzte den Schlusspunkt unter den Festgottesdienst, dem sich eine Dankandacht in der Pfarrkirche mit Übergabe der Erinnerungsgaben anschloss.