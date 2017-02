Storch hat sein Quartier bezogen

Vermischtes Altendorf

20.02.2017

4

0 20.02.2017

Heuer hatte es Meister Adebar besonders eilig: Bereits am 14. Februar - und damit viel früher als in anderen Orten des Landkreises - hat er den Horst auf der ehemaligen Brauerei und Mälzerei Goetz bezogen. So früh ist er in Altendorf noch nie angekommen; damit ist der Rekord von 2016 (Ankunft am 21. Februar) nochmal getoppt. Man darf gespannt sein, wann Frau Storch einschwebt, und hoffen, dass Witterung und Vogelgrippe der Familienplanung keinen Strich durch die Rechnung machen. Bild: Köppl