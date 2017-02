Trauer um Georg Killermann

Vermischtes Altendorf

In den 17 Jahren seiner Amtszeit als Erster Bürgermeister hat Georg Killermann die Gemeinde Altendorf mit großem Engagement geleitet und ihre Entwicklung äußerst positiv geprägt. In der Nacht zum Freitag ist er im Alter von erst 69 Jahren nach kurzer schwerer Krankheit verstorben.

Die Nachricht vom Tod des Altbürgermeisters verbreitete sich am Freitagmorgen wie ein Lauffeuer. Seit Oktober vergangenen Jahres hatte Georg Killermann gegen eine schwere Krankheit angekämpft und den Kampf nun doch verloren. Im Kreis seiner Familie ist er am Freitag um 1.30 Uhr zu Hause ruhig eingeschlafen.1989 war Georg Killermann auf Anhieb zum ehrenamtlichen Bürgermeister gewählt worden. Große anstehende Projekte wie der Bau der Schwarzachbrücke, des Gemeindezentrums oder die Sanierung des Schulhauses standen an und ließen ihm wenig Zeit für die Einarbeitung. Das größte und teuerste Projekt seiner Amtszeit, der Bau der Kläranlage und die Kanalisation, beschäftigten die Gemeinde bis hinein ins Jahr 2007. Zum Ende seiner Amtszeit konnte er noch die Weichen für das neue Baugebiet "Markfelder" stellen. In die Liste der zahlreichen Maßnahmen lassen sich auch die Sanierung mehrerer Gemeindestraßen, der Neubau des Kindergartens und von Feuerwehrhäusern sowie Ortsverschönerungsmaßnahmen einreihen - um nur einiges zu nennen."Du warst auch immer Vordenker und Stratege, für deine Lebensleistung sprechen wir dir unsere Hochachtung und Anerkennung aus", durfte sich Georg Killermann sagen lassen, als ihn die Gemeinde in Anerkennung seiner Verdienste zum Ende seiner 17-jährigen Amtszeit im Mai 2006 zum Altbürgermeister ernannte. Besonders lagen Killermann auch die Vereine am Herzen, denen er ein eifriger Verfechter ihrer Belange und guter Berater war. In vielen war er selbst Mitglied und stand in der Verantwortung wie beispielsweise bei der SKK seit 30 Jahren als Schriftführer. Bei markanten Vereinsjubiläen war er Schirmherr und als Verfasser von Festschriften gefragt. Leidenschaftlicher Jäger, Schafkopfer, guter Gesellschafter, Reise-Organisator, Böllerschütze, Sänger im Männerchor - die Reihe ließe sich noch lange fortsetzen. Das alles wird gebührend gewürdigt werden, wenn am Samstag, 25. Februar, um 10 Uhr in der Pfarrkirche Altendorf das Requiem für Georg Killermann stattfindet. Die Urnenbeisetzung hat er sich nur im engsten Familienkreis gewünscht. Gelegenheit zum Abschied nehmen besteht heute um 15 Uhr bei der Aussegnung.