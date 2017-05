Zur Schlussetappe des Pilgerwegs Via Porta brechen die Pilger am Samstag und Sonntag, 24. und 25. Juni, auf. Abfahrt in Altenstadt ist am Parkplatz an der Egerländer Straße um 6.30 Uhr nach Heroldishausen. Von dort pilgert die Gruppe zum Kloster Volkenroda (Übernachtung im Kloster). Die Strecke ist etwa 22 Kilometer lang. Die Rückfahrt ist am Sonntag nach dem Mittagessen mit Zwischenstopp in Erfurt. Dort besuchen die Teilnehmer die Altstadt mit Dom. Die Rückkehr in Altenstadt ist gegen 19 Uhr geplant. Anmeldung im Pfarrbüro Heilige Familie, Telefon 5151, bis spätestens 16. Juni.