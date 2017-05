Im Winter ist es in der alten Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt zu kalt. Sie bleibt geschlossen. Seit Donnerstag werden dort wieder Gottesdienste gefeiert. Die Besucher können dabei die Innengestaltung bewundern

Mischung der Architektur

Wertvolle Marienfigur

(cr) Gläubige können im Frühjahr und Sommer die Gottesdienste unter der Woche und den Sonntagsgottesdienst um 8.30 Uhr in Mariä Himmelfahrt besuchen. Vor oder nach der Messe lohnt sich ein Blick an die Decke oder die Wände der Kirche.Der Chorbogen zum Beispiel zeigt die Gottesmutter, der die Kirche geweiht ist. Zwei Engel halten das auf Lateinisch verfasste "Ave Maria" als eine Art Urkunde in den Händen. Aus dem Jahr 1782 stammt der Hochaltar. Je zwei marmorierte Säulen rahmen das beherrschende Bild mit einer Szene aus Mariä Himmelfahrt ein.Von den Gesichtern dieser beiden Engelsgestalten im Chor ist bekannt, dass es sich um zwei damalige Altenstädter Schulmädchen handelt. Der rechte Engel soll die "Fenzl Franzl" darstellen, die Mutter der in Altenstadt wohnenden Johanna Simon. Das Bild des linken Engels trägt das Gesicht der Tochter des damaligen Schullehrers Pöll. Baumeister des Hochaltars waren Bildhauer Wolfgang Kurzwart und Schreinermeister Johann Reber aus Waldthurn. Es wird berichtet, dass der Altar in Akkordarbeit zu 507 Gulden gefertigt wurde. Links und rechts neben dem Tabernakel stehen die fast lebensgroßen Figuren des heiligen Johannes des Täufers und des heiligen Johannes Nepomuk. Letzterer weist auf die Verbindung des Ortes zu Böhmen hin. Mehrere Bilder im Kirchenschiff stellen Marias Leben dar.Das Gebäude ist ursprünglich eine romanische Kirche. St. Martin geweiht, zählte sie zu den ältesten Kirchen des Bistums. Das dicke Mauerwerk verweist darauf, dass sie die Funktion einer Kirchenburg hatte. Die Kirche hatte damals noch keinen Turm und einen anderen Chor. Beides wurde erst in der Gotik angefügt. Vorher hatte der Bau wohl einen Rechteck-Chor mit Rundapsis.Auffallend ist die Breite dieser romanischen Kirche. Sie hat sich nicht geändert (innen 11,18 Meter). Altenstadt gilt unter Historikern als Urpfarrei. Mit der Gegenreformation wurde auch ihr Kirchenpatron gewechselt. Der heilige Martin musste dem Patronat "Aufnahme Mariens in den Himmel" weichen.Heute besteht die alte Pfarrkirche aus einem Rokokobau mit gotischem Chor und spätmittelalterlichem Turm. Vor 26 Jahren wurde sie nach einer aufwendigen Renovierung unter dem damaligen Pfarrer Gerhard Pausch aus ihrem Dornröschenschlaf" geweckt. Mittlerweile zählt sie zu den beliebtesten Hochzeitskirchen in der Region.Peter Vollath, um dessen Grabstein sich der Heimatverein bemüht, verfügte in seinem Testament vom April 1909, beurkundet beim Königlichen Notariat in Neustadt, dass die Pfarrkirchenstiftung 1000 Mark für die "Anschaffung eines mit einem Mantel versehenen Standbildes der Mutter Gottes mit dem Jesuskind für den Hochaltar der (alten) Pfarrkirche"bekomme. Da der Hochaltar mit Figuren besetzt war, liegt die Vermutung nahe, dass es sich um die prächtige Muttergottesstatue an der Nordwand über den Sitzplätzen handelt. Woher die Figur stammt, ist im Gegensatz zu den anderen Figuren, nirgends festgehalten.