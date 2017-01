"Warum brauchen die zum Regieren so einen Deppen wie dich", schimpft Mare. Ausgerechnet den Sommer über, wo der Hof in Mingharting so viel Arbeit macht. Deftige Sprache prägen die Briefe von Jozef Filser, Ludwig Thomas Kunstfigur. Michael Lerchenberg liest daraus am Schafferhof.

Neuhaus. (gge) Ludwig Thoma wäre heuer 150 Jahre alt geworden. Eines seiner Hauptthemen: der politisierende Klerus. Thoma beschreibt die Erfahrungen des fiktiven bayerischen Landtagsabgeordneten Jozef Filser, der seine Erlebnisse und "Bolidischen Gedangen" von München aus in Briefform an seine Frau Mare sowie Freunde und Kollegen verschickt. Filser, dieser nicht besonders schlaue Bauer, offenbarte viel von der damaligen Politik. Er ist der scheinheilige, auf seinen Vorteil bedachte Volksvertreter, der trotz seiner Bauernschläue die Ränke seiner Partei nicht versteht. "Ich habe als Man des Folkes nichd gewißt das ich zur Regirung beruffen bin sontern inser hochwirninger Her Bfarrer hat es entdekt". Thoma machte es nach eigenen Aussagen Spaß, "zwischen zwei Zigarren einen Filserbrief hinzuflegeln". Michael Lerchenberg, Regisseur, Schauspieler, ehemaliger Fastenprediger und Intendant, ließ die derben Grobheiten genüsslich auf das Schafferhof-Publikum los. Das Beste aus 45 Kapiteln Filserbriefe. Ätzende Satire neben komischer Naivität, dazu erstaunlich viele Parallelen zum heutigen politischen Geschehen. Für den richtigen Schmiss zwischen den Briefen sorgte der Niederbayerische Musikantenstammtisch mit Zwiefachen, Schottischen und Gesang.Lerchenberg las aus den in unbeholfenem Bairisch geschriebenen, vor hanebüchenden Rechtschreibfehlern strotzenden Briefen des Minghartiger Ökonomen. Der sitzt "im Barlamend in Minken" und regiert, "wie es der hochwierden Herr Bfarrer angeschapft hat". Das ist oft nicht einfach, lässt Filser durchblicken, und fragt vor Entscheidungen gern den Heimatpfarrer. "Ich bitt schön, hochwierden herr Bfarrer, schreim sie mir meinen Schtandbunkt". Lerchenbergs Interpretationen sorgten für viele Lacher. Selten habe ein Publikum so toll und pointengenau reagiert wie das im Schafferhof, betonte der Schauspieler. Sogar bei Filsers Behauptung, dass "alle Oberpfälzer einen Kropf haben", den sie mit Hundeschmalz bekämpften. Das hatte Filser zumindest der "gropferten Bfarrerköchin" geraten.Seiner Frau Mari antwortet er nicht nur ausweichend auf ihre Klagen und Verdächtigungen, er gebe das Geld aus und drücke sich vor der Arbeit. Er gibt ihr auch noch Verhaltensregeln, was das Vieh auf dem Bauernhof betrifft. Mit seinem "Schbezi" Korbinian, wollte Filser in die "Rehdutt", um "Schambaninger" mit ein paar Weibern zu trinken. Am Ende geht Filser allein - und fällt dabei tüchtig herein. Eine "Baroness" füllt ihn ab und klaut seinen Geldbeutel. Als sie ihm eröffnet, er habe sie geschwängert, ist die Not groß.Lerchenberg las die Briefe charakteristisch für die Personen. Die Frau Mare zeternd, weinend oder schimpfend, den Pfarrer salbungsvoll salbadernd, den Filser naiv wichtigtuend. Seine starke Leistung belohnte das Publikum am Ende des Abends mit lautem Beifall, an dem man nicht nur einmal murmeln hörte: "Mei, wäi heitzadoch aa nu."