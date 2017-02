Haushalt und Ortsentwicklung beschäftigen die CSU nicht nur im Gemeinderat. Auch auf der Klausurtagung sind sich die Lokalpolitiker einig, dass sie keine Verzögerungen dulden.

Ort der Begegnung

Positive Zahlen

Gemeinderatsfraktion und Ortsvorstand brachten deutlich zum Ausdruck, dass die Phase der Planung rund um den Pfarrplatz nun abgeschlossen werden und es zur Umsetzung kommen müsse. "Wenn nötig, muss dieses Projekt eben abgespeckt und als Straßenmaßnahme durchgeführt werden", forderte Fraktionsvorsitzender Dominik Baschnagel. Weitere zeitliche Verzögerungen aufgrund von Planungen und Betrachtung des Umfelds dürfe es nicht geben. "Wir fordern: Pfarrplatz jetzt!"Baschnagel verwies auf die Anmerkungen der CSU in den Haushaltssitzungen des Gemeinderats vor einem Jahr, als man bereits die gleiche Forderung aufgestellt hatte. Weil nun schon seit über fünf Jahren dazu auch Haushaltsmittel bereitgestellt sind und es keinen Schritt voran geht, hat die CSU-Fraktion einen neuerlichen Antrag an den Gemeinderat formuliert."Wir müssen jetzt einfach loslegen, den Pfarrplatz als Straßenprojekt sehen und mit einem sauberen Parkkonzept versehen", schlug Gemeinderat Andreas Greiner vor. "Insgesamt können wir auch über einen verkehrsberuhigten Bereich nachdenken." Der ermögliche Anwohners, Besuchern und dort Tätigen die Zufahrt und das Parken, könne aber zugleich ein Ort der Begegnung sein. "Wichtig ist, die Bushaltestelle in jedem Fall zu erhalten."Diskutiert wurde in diesem Zusammenhang das Thema Hauptstraße. Auch hierfür geben das Ortsentwicklungskonzept und der Finanzplan der Gemeinde Maßnahmen in den kommenden Jahren vor. "Zum jetzigen Zeitpunkt sieht unsere Fraktion keine Notwendigkeit, die Straße in Gemeindebesitz zu übernehmen." Verschönerungsmaßnahmen entlang der Hauptstraße ließen sich auch ohne weiteres in der jetzigen Form vornehmen. "Zunächst muss das Verkehrsproblem gelöst werden", fasste Baschnagel die CSU-Meinung zusammen.Ortsentwicklungskonzept und die unterstützenden staatlichen Stellen hätten in den nächsten Jahren mit Projekten wie Julius-Meister-Weg, Entwicklung der Sauernlohe, Naherholungskonzept und vor allem auch Sanierung der Altlastenflächen viele Aufgaben zu erledigen. Für die Hauptstraße sieht die CSU demnach keinen dringenden Handlungsbedarf. "Bevor wir hier etwas unternehmen, muss die Verkehrsproblematik gelöst werden", unterstrich deshalb Gemeinderätin und CSU-Vorsitzende Annett Kamm.Abschließend stellten die Mitglieder fest, dass die Haushaltszahlen nach wie vor positiv sind. "Unser Gewerbegebiet und die Einnahmen daraus geben uns echte Zukunftschancen", betonte Burkhard Hagemann. Er verwies darauf, dass es höchste Zeit sei, neue Zukunftsinvestitionen zu tätigen. "Allerdings ist das nicht vom Himmel gefallen." Dahinter stecke harte Arbeit über Jahrzehnte. "Wir müssen jetzt Maßnahmen ergreifen, die in 5, 10 oder 15 Jahren Früchte tragen", forderte Baschnagel.