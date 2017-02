(adj) Manuel Werther, Frank Aumeier und Karl Meier treten für die Freien Wähler bei der Bundestagswahl an. Für den Bereich Regensburg fehlt noch eine Name auf der Kandidatenliste.

Bezirksvorsitzende der Oberpfalz, Tanja Schweiger, erklärte in "D'Wirtschaft", dass bei der Nominierungsversammlung der Landesliste am 11. März in Regensburg, darüber entschieden wird, welche Plätze es für die Oberpfälzer gibt. Sie zeigte sich überzeugt, dass der Bezirk vier gute Kandidaten vorweisen kann. Auch der noch nicht feststehende Kandidat aus dem Bereich Regensburg werde sich da gut einreihen. In kurzen Worten stellten sich die Kandidaten und ihre Ziele vor:Manuel Werther (27) wohnt in Amberg. Nach der Ausbildung zum Werkzeugmechaniker und einem berufsbegleitenden Fernstudium zum Maschinenbautechniker arbeitet er seit 2014 als selbständiger Maschinenbau-Konstrukteur. Seit drei Jahren bringt er sich als Freier Wähler politisch ein. "Am Herzen liegen mir Energiepolitik, Fachkräftemangel, Stärkung des Handwerks, Bildung und Umgang mit der Flüchtlingskrise." Ein gutes Einwanderungsgesetz sieht er als unbedingt notwendig.Karl Meier aus Neustadt ist 1955 in Kaltenbrunn geboren. In München hat er das Maschinenbaustudium absolviert. Er arbeite auf dem Truppenübungsplatz als Wirtschaftsingenieur. Seit über 20 Jahren ist er bei den Freien Wählern aktiv. Energie und Umwelt sind Schwerpunkte seiner Arbeit. Er forderte den Atomausstieg und kritisierte den unsinnigen Bau der Stromtrasse.Mit mehr Aufmerksamkeit auf erneuerbare Energien wäre dies nicht nötig. Auch die gerechte Mütterrente ist ein Anliegen. Für den Chamer Bereich kandidiert Frank Aumeier.