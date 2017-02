Die Freien Wähler schicken wieder Karl Meier ins Rennen um das Direktmandat für den Bundestag. Einstimmig kürten die Kreisgruppen Neustadt/Weiden und Tirschenreuth den 61-jährigen Wirtschaftsingenieur aus Neustadt zu ihrem Mann für die Wahl im September.

Soziale Gerechtigkeit

Der Vorsitzende der Freien Wähler, Kreisgruppe Landkreis Neustadt und Stadt Weiden, in der Landesvereinigung Bayern machte am Dienstagabend in der "Wirtschaft" deutlich, warum seine Partei und er zum zweiten Mal für ein Mandat in Berlin antreten. "Wir sind die einzige Gruppe, die frei ist von Lobbyisten. Wir sind frei im Denken, fachkompetent mit unseren Aussagen und unabhängig von Parteizwängen." Nur bei den FW gebe es keinen Fraktionszwang. Die beiden großen Parteien hätten ihre Glaubwürdigkeit verloren.Meier arbeitet seit über 30 Jahren auf dem Truppenübungsplatz Grafenwöhr und ist in seiner Heimatstadt seit über 20 Jahren bei den Freien Wählern engagiert. Seit 2014 sitzt er im Kreistag. Er will sich vor allem für die "arbeitenden Menschen" einsetzen. Wer ein Leben lang ordentlich gearbeitet habe, verdiene auch eine Netto-Rente erheblich über der steuerlichen Armutsgrenze von 800 Euro.Weiteres Thema werden im Wahlkampf die Elektrifizierung der Eisenbahnlinie München-Hof und die Stromtrassen sein, kündigte der Kandidat an, der alle 23 Stimmen erhielt. Mit dem Netzausbau-Beschleunigungsgesetz solle mit der HGÜ-Leitung von Thüringen nach Landshut angeblich Windstrom aus dem Norden nach München transportiert werden. Tatsächlich sei es aber Kohlestrom. "Unsere Grundstücksbesitzer sollen von ausländischen Konzernen enteignet und mit billigsten Geldern entschädigt werden." Daher gehöre dieses Netzausbaugesetz weg.Was brennt den Freien Wählern noch unter den Nägeln? Sie möchten für kleine Hausarztpraxen und kleine Landwirtschaftsbetriebe, für preiswerte Energie und mehr Sicherheit im Zusammenhang mit den Flüchtlingen streiten.Meier ist zuversichtlich, das gute Ergebnis von 3,6 Prozent vor vier Jahren zu verbessern. Diesmal stünden die Freien Wähler auf dem Stimmzettel auf Rang 7, 2013 war es noch Platz 28. Oberpfalzchefin Tanja Schweiger bat um die volle Unterstützung für den Kandidaten. Die Freien Wähler müssten in der Bundespolitik vertreten sein, damit kommunalfreundliche Politik gemacht werde.