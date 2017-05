Ob die neuen Stromtrassen sinnvoll sind, muss jeder Bürger selbst beurteilen. Die Freien Wähler haben sich festgelegt. Sie unterstützen die Trassengegner nun finanziell.

Bekannter Rechtsbeistand

(adj) Die Freien- Wähler-Ortsgruppen aus Störnstein, Parkstein, Theisseil, Neustadt, Weiden und der Kreisgruppe Neustadt überreichten an Hilde Lindner-Hausner insgesamt 1200 Euro für den Rechtsbeistand der Stromtrassengegner. "Geschlossen werden wir schon bei der ersten Antragskonferenz unseres Trassenabschnitts vor allem der Politik deutlich machen, dass wir Nein sagen. Der Rechtsbeistand stärkt unsere Position gegenüber der Bundesnetzagentur", bedankte sich Hausner-Lindner.Allerdings sind neben Grundstücksbesitzern nur Kommunen und Landkreise klageberechtigt. Normalbürger dürften sich zwar mit Einwendungen beteiligen, aber nicht gegen die Baugenehmigung klagen. Und das, obwohl die Bundesnetzagentur selbst in ihren zur Bundesfachplanung eingereichten Unterlagen schreibe, dass bis zu zwei Kilometer beidseits der Trasse Auswirkungen zu erwarten sein könnten, betonte die Aktivistin. Sehr erfreulich sei es deshalb, dass im Landkreis Wunsiedel der Landrat und 17 Bürgermeister dem Antrag der Grünen-Kreistagsfraktion um deren Fraktionsvorsitzende Brigitte Artmann gefolgt seien und den Würzburger Rechtsanwalt Wolfgang Baumann , bekannt aus dem WAA-Widerstand, eingeschaltet hätten. Im Kreistag Wunsiedel geb es einen Beschluss, alles zu tun, die Trasse aufzuhalten."Grundstückseigentümer, die sich zur Klage entscheiden, wollen wir mit einer Beteiligungsgemeinschaft unterstützen. Wer kann, sollte zur Antragskonferenz am 17. Mai in die Max-Reger-Halle kommen", bekräftigt Josef Langgärtner. Vorher lädt er als Sprecher der "BI Landkreis Neustadt/WN und Weiden gegen die Monstertrasse" die Bevölkerung zur Infoveranstaltung am 9. Mai nach Altenstadt in die "Wirtschaft" ein. Deren Wirt Jürgen Füssl ist Trassengegner der ersten Stunde.