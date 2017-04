Durch die Städtebauförderung wird eine Neugestaltung der Ortsmitte am Pfarrplatz möglich. Der Gemeinderat denkt über eine Verlegung der Bushaltestelle zum Rathaus nach. Am Ende bleibt alles beim Alten.

Zwei Varianten

Kosten berücksichtigen

(sm) "Soll die Bushaltestelle beim Pfarrplatz umgestaltet oder verlegt werden?" Mit dieser Frage beschäftigten sich die Gemeinderäte in der vergangenen Woche. Städterplaner Klaus Stiefler vom Büro RSP-Architekten aus Bayreuth präsentierte den Räten zwei Alternativen. Bei der ersten ging es um die Umgestaltung der vorhandenen Bushaltestelle und bei der zweiten um eine Verlegung ans Rathaus. Bei beiden Varianten sollte es keine Haltebucht mehr geben, sondern der Bus sollte direkt auf der Straße anhalten.Stiefler zeigte den Räten Kriterien für den Standort einer Bushaltestelle auf. Die beiden genannten Orte würden sich eignen. Mit Planskizzen, Fotos und Luftaufnahmen stellte er die Alternativen vor. Bei beiden Varianten empfahl er, auf eine Haltebucht zu verzichten und somit für eine Verkehrsberuhigung auf der Hauptstraße zu sorgen. Beim Rathaus würde sich ein Haltepunkt beim Anwesen Bauer anbieten. Das Wartehäuschen könnte zwischen den Einfahrten Bauer und Rathaus platziert werden. Beim Pfarrplatz würde die Haltebucht entfernt, das Wartehäuschen und die Mauer leicht versetzt sowie der Gehsteig verbreitert.Die Räte konnten sich für keine der beiden Varianten so richtig begeistern. Den zündenden Gedanken hatte dann Dominik Baschnagel. "Ich vermisse eine dritte Variante, nämlich alles so zu belassen wie es ist", meinte der CSU-Fraktionssprecher. Es sei für ihn zudem unsinnig, den Bus auf der Straße halten zu lassen, wenn eine funktionierende Haltebucht vorhanden sei. Baschnagel befürchtete Rückstauungen und Beeinträchtigungen für die Anwohner. "Wir haben eine funktionierende Bushaltestelle, also warum sollen wir daran etwas ändern?"Hans Simon gefiel der Vorschlag Baschnagels. "Wir müssen auch den Aspekt der Kosten mit berücksichtigen", meinte der SPD-Fraktionssprecher. Bürgermeister Ernst Schicketanz (SPD) konnte sich ebenfalls damit anfreunden. Simon fragte bei Stiefler nach, ob es irgendwelche Auswirkungen bei der Städtebauförderung gebe, wenn man die Bushaltestelle so belasse?Laut dem Städteplaner hätte dies keinerlei Auswirkungen. Schließlich entschied sich das Gremium mit drei Gegenstimmen, die Bushaltestelle unverändert beim Pfarrplatz zu belassen.