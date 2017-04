(sm) Dem Antrag des SPD-Gemeinderatsmitglieds Konrad Merk auf Entlassung aus dem Ehrenamt stimmte der Gemeinderat zu. Nachrücker ist Karlheinz Krall.

Das Gremium befasste sich in der Sitzung mit der Satzung über die Erhebung von einmaligen Beiträgen für Bauarbeiten an Straßen, Wegen, Plätzen und Parkplätzen (Ausbaubeitragsatzung). Die Räte beließen es bei einmaligen Beiträgen, wollen aber eine Ratenzahlung erlauben. Sie erhöhten den finanziellen Entscheidungsspielraum des Bürgermeisters von 5000 auf 15 000 Euro. Höhere Beträge muss der Finanzausschuss absegnen. Der Rat stimmte zwei Bauanträgen zu, darunter ein Verkaufsgebäude für Fahrräder mit Werkstatt. Keine Beanstandungen und Förderkürzung gab es bei der Prüfung der beiden Kindergärten. Die Satzung über einen Aufwendungs- und Kostenersatz für Einsätze und andere Leistungen gemeindlicher Feuerwehren blieben unverändert, trotz Anschaffung eines neuen Feuerwehrautos. Für die Stromtrasse "Südostlink" gab die Gemeinde eine Stellungnahme ab. Sie lehnt den geplante Korridor durchs Sauerbachtal ab. Bei der Begründung wird auf die Landschaftszerstörung, Strukturschwäche der Gemeinde und Altlastenproblematik verwiesen.Die Sanierung des Wasserhochbehälters übernimmt Wilhelm Bauer (Erbendorf) zum Preis von 500 000 Euro. Die Elektroinstallation ging an Wilo Emu Anlagenbau (Hof) für 25 000 Euro. Die Straßensanierungen darf Hans Braun (Weiden) für 170 000 Euro ausführen. Das Architekturbüro Wolfgang Schultes kümmert sich um die neue Schulküche. Die Sanitärinstallationen führt Firma Karl Grüner für 24 000 Euro aus.