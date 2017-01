"Das abgelaufene Jahr war für die CSU ein gutes", meint Bundestagsabgeordneter Reiner Meier aus Tirschenreuth beim Neujahrsempfang der Altenstädter CSU im Gerätehaus. Er berichtet von Erfolgen, sieht aber auch Schatten.

Ziele der Zukunft

Sehr zur Freude der Ortsvorsitzenden Annett Kamm waren viele Gäste, darunter auch namhafte Vertreter aus Politik und Wirtschaft, aber auch etliche Vereinsvorsitzende und sonstige Besucher gekommen. Sie dankte allen, die sich in Vereinen, Verbänden, Kirchengemeinde, bei den Feuerwehren und Hilfsdiensten sowie im Sport für die Gemeinde engagieren. "Ihr seid das Rückgrat für unsere Kommune.""Postfaktisch" belege Platz eins bei den Wörtern des Jahres. "Die Jury wollte damit das Augenmerk auf einen tiefgreifenden politischen Wandel richten", meinte Kamm. Auf den weiteren Plätzen der Wortwahl landeten "Brexit", "Silvesternacht" und "Schmähkritik". Das Jugendwort des Jahres war "Fly sein", das Seniorenwort des Jahres "Telefonzelle" und das Oberpfälzer Wort des Jahres "Wischkasten" (Smartphone).Gastredner Meier ging auf den Länderfinanzausgleich ein. Bayern werde ab 2020 um 1,3 Milliarden Euro pro Jahr entlastet. "Das bietet neuen Spielraum für Investitionen", sagte der Abgeordnete. Die Schuldenfreiheit für Bayern ab 2030 sei greifbar nahe. "Entgegen allen Unkenrufen: Die Maut kommt", betonte Meier. Dies bedeute Gerechtigkeit für deutsche Autofahrer."Die Pflegereform ist vollendet", stellte er fest. Sie bringe Verbesserungen in vielen Bereichen, nicht nur bei den Patienten, sondern auch bei den Pflegekräften, und sie stärke die Kommunen. Auch die Debatte um die Rentenreform nehme Fahrt auf. "Wer sein Leben lang arbeitet, muss davon im Alter würdig leben können", forderte Meier.Als "Schatten des Jahres" bezeichnete er den Krieg in Syrien mit Vertreibung, den Brexit, die Wahl Donald Trumps und den Putsch in der Türkei sowie den Terroranschlag in Berlin. Im Zusammenhang mit den Flüchtlingen stellte Meier Forderungen wie die Einrichtung von Transitbereichen, eine Obergrenze, ein konsequentes Vorgehen gegen Gefährder sowie eine schnelle Rückführung.Im Hinblick auf die Bundestagswahl 2017 nannte der Redner als Ziele der CSU: dauerhafter Ausgleich der kalten Progression, Abschaffung des Soli in zwei Stufen sowie die Verlässlichkeit und Stabilität der Politik. Meier warnte vor politischen Experimenten am linken Spektrum. Musikalisch begleiteten "Die Straßenmusikanten" aus Moosbach den Neujahrsempfang.