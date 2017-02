Eine stationäre Geschwindigskeitsmessanlage wünschen sich die Freien Wähler in der Parksteiner Straße. Wie Fraktionssprecher Bernhard Pscheidt erklärte, gehe es dabei um Verkehrssicherheit und Prävention. Rudolf Enzmann (SPD) sprach sich dagegen aus. Er hält mobile Geschwindigkeitsanzeigen für ausreichend. Dem widersprach Michael Eismann (FWG), der die Situation aus eigener Erfahrung kennt. Prävention wirke nur, wenn daraus auch finanzielle Konsequenzen wegen zu schnellen Fahrens zu befürchten seien.

Dominik Baschnagel (CSU) betonte, es sei gut, wenn sich der Gemeinderat offensiv und intensiv mit der Verkehrssituation und Sicherheit auseinandersetze. Die Verwaltung bekam den Auftrag, die rechtlichen und finanziellen Möglichkeiten für beide Varianten zu prüfen.Mehr Beleuchtung möchte die CSU im Bereich der bestehenden Wege durchs Gemeindewäldchen von der Haydnstraße zur Magdeburger Straße und von der Geschwister-Scholl-Straße zum Radweg an der Bundesstraße. Hier sollten LED-Lampen aufgestellt werden. Die Räte waren sich einig, dass die Verwaltung die rechtlichen Möglichkeiten und die Kosten ermitteln soll.Auf Antrag der CSU wird das Konzept für Mülleimer von der Verwaltung auf dem Gemeindegebiet überarbeitet. Danach wird der weitergehende Antrag auf Anschaffung von neuen Abfalleimern und Hundekotbeutel-Spendern erneut behandelt.Mit 11:7 Stimmen scheiterte der CSU-Antrag für die Installation von "Gießkannenständern mit Münzschlosspfandstation" für den Friedhof. Den Christsozialen ist es ein Dorn im Auge, dass die Gießkannen nicht an ihren Platz zurückgebracht werden. So müssten die Besucher oft suchen, um eine zu finden. Mit dem Münzpfandsystem hätte dies besser werden sollen.