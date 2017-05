"Es ist höchste Zeit, denn die Bundesfachplanung hat begonnen", mahnt Josef Langgärtner aus Parkstein. Beinahe hätten die Stromtrassengegner einen wichtigen Termin verpasst: die Antragskonferenz am 17. und 18. Mai in der Max-Reger-Halle Weiden.

Geld und Gewinne

Zugang gefordert

Antragskonferenz Wer der Antragskonferenz am 17. und 18 Mai ab 11 Uhr beiwohnen möchte, muss vorher einen Antrag stellen. Das geht nur online. Man bekommt einen Barcode, ohne diesen darf man nicht hinein. Zum Schluss rief Josef Langgärtner noch alle Trassengegner auf, sich am 17. Mai ab 10 Uhr vor der Max-Reger-Halle in Weiden zum gemeinsamen Protest zu versammeln. (gag)

(gag) "Danach wäre alles zu spät gewesen", vermutete Langgärtner, Kopf der Bürgerinitiative, beim Infoabend. Mit einer Präsentation informierte er die über 200 Interessierten in der Gaststätte "d'Wirtschaft". Das Podium bildeten außerdem Brigitte Artmann, Kreisrätin der Grünen aus Wunsiedel, Alois Frank (FW) und Hilde Lindner-Hausner (BI gegen atomare Anlagen Weiden-Neustadt).Eine Übersichtskarte zeigte, dass der Südlink in Hamburg beginnt, wo ein riesiges Kraftwerk steht, der Südostlink startet bei den Braunkohlekraftwerken in der Lausitz. Diese seien von einer tschechischen "Heuschrecke" aufgekauft worden. Über 40 000 Einwendungen wurden nicht berücksichtigt. Der Norden könne gar keinen Strom in den Süden leiten, weil der Windstrom dort nur zu 57 Prozent für den eigenen Bedarf reicht. Für den Trassenbau werden auf eine Länge von 770 Kilometer eine etwa 40 Meter breite Schneise durch Deutschland getrieben. Horst Seehofers Intervention, die Leitungen unter die Erde zu verlegen, mache die Problematik nicht kleiner.Die einzige Lösung wäre der komplette Verzicht, sowohl auf den Südostlink als auch auf die "Vorzugstrasse", welche über Püchersreuth, Störnstein, Wilchenreuth und Irchenrieth verläuft. Denn das Märchen, dass Leitungen unter der Erde wieder begrünt würden, sei Augenwischerei. Auch Leitungen unter der Erde müssten in zeitlichem Abstand gewartet werden, betonte Langgärtner. Bei der Suche nach Störungen werde die Landschaft wieder komplett aufgerissen, weil ein Fehler nicht punktgenau feststellbar sei. "So ist nie wieder normale Natur möglich." Im Verlauf der Trassen würden zudem hohe elektrische und magnetische Feldspannungen sowie ionisierte Luft auftreten, was besonders bei Kindern Leukämie und Lungenkrebs hervorrufe.Eine Studie des Ökoinstituts würde das Märchen von der Netzentlastung entkräften. Diese bestätigt, dass ohne HGÜ (Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragungsleitungen) sogar weniger Netzbelastung entstehe als mit. Damit gehe es nicht um ökologische Energieerzeugung, sondern um viel Geld und hohe Gewinne."Der Widerstand vernetzt sich", freut sich Langgärtner. Der Bürger sei nicht mehr ganz hilflos. "Mundpropaganda, Teilnahme an Konsultationen, Widerspruch, nur noch Trassengegner wählen", nannte er als Mittel des Protests.Leidenschaftlich trat auch Brigitte Artmann aus Wunsiedel ans Rednerpult. Es sei wichtig, zu kooperieren. Die Landkreise müssten sich vernetzen und zusammenarbeiten. Wie zu WAA-Zeiten müsse klar sein: "Ihr beißt hier auf Granit." Es gebe ein Umweltrechtsbehelfsgesetz, unterstützt auch durch die Grünen und die Linke. Das Geld für den Rechtsanwalt sei fast zusammen. Artmann forderte die Bürgermeister der Landkreise und den Oberbürgermeister von Weiden auf, sich zusammenzuschließen.Artmann verteilte eine Mustervorlage. Danach sollen die Fristen bei der Umweltprüfung ausgesetzt werden. Man wolle eine Beteiligungsgemeinschaft gründen. Diese Antragskonferenz, die bereits am Mittwoch ist, sei Völkerrecht. Durch Nichtinformation sollten die Bürger abgehalten werden. Man fordere jetzt Information und Zugang. "Wir haben keine andere Chance, als uns zu wehren. Sagt Seehofer, wir wollen die Trasse nicht!"