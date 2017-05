Der Nachwuchs des SKV Weiden zeigt bei den Bezirksmeisterschaften überzeugenden Kegelsport. Es springen fünf Podestplätze heraus.

Gute Leistungen boten die Teilnehmer bei den Bezirksmeisterschaften der Jugend im Kegeln in der Max-Reger-Halle. Vor allem die Mädchen, die für den SKV Weiden an den Start gingen, trumpften einmal mehr stark auf.Celine Kummer (SC Luhe-Wildenau) sicherte sich bei den zwei Tage dauernden Wettkämpfen den zweiten Platz bei den Mädchen U14. Insgesamt erzielte sie 1051 Kegel (Vorlauf 510/Endlauf 541). Den dritten Rang belegte Anna-Lena Hörl (SKC Freihung) mit 1035 Holz (Endlauf 529). Titelträgerin wurde Annalena Graol (SKK Bad Kötzting) mit 1063 Kegel (524). Weiter sind Nadine Rinkl (SKK Bad Kötzting) und Laura Kummer (SC Luhe Wildenau) für die bayerische Meisterschaft qualifiziert.Bei der U14 schrammte Sebastian Hilburger (GH Altenstadt/Voh.) mit 1035 Kegel (Vorlauf 513/Endlauf 525) knapp am Titel vorbei. Obwohl er mit dem Sieger Niklas Plößel (SKK Etzelwang) holzgleich war, reichte es wegen des etwas schwächeren Abräumergebnisses nur zum Silberplatz. Dritter wurde Tim-Rico Karl (ASV Fronberg) mit 1002 Kegel.Tina Volkmer (1. SKC Floß) ist Bezirksmeisterin bei der U18 weiblich. Mit der Bestleistung des gesamten Turniers von 586 Kegel im Endlauf katapultierte sie sich mit insgesamt 1072 Kegel (Vorlauf 504) auf den ersten Platz. Die beständige Leistung (Vorlauf 528/Endlauf 525) von Anna Hanauer (AN Waidhaus) wurde mit dem 2. Platz belohnt. Dritte wurde Jasmin Plößel (SKK Etzelwang) mit 1033 Kegel (Endlauf 534). Alle drei dürfen sich bei der bayrischen Meisterschaft beweisen. Fabian Plößel (SKK Etzelwang) wurde Bezirksmeister bei der Jugend U18 männlich. Mit 1073 Kegel (Endlauf 554) sicherte er sich den Titel knapp vor Raphael Ilg (SKK Eschelkam) der 1070 Kegel (Endlauf 544) spielte. Den 3. Platz erkämpfte sich Christopher Hiltl (SKK Etzelwang) mit 1043 Kegel. Für den besten Weidner Starter Christoph Schell (AN Flossenbürg) reichte es mit 1035 Kegel nur zum undankbaren 4. Platz.