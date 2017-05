Die Ketten für den König und die Königin sind schwer. Und doch ist ihre Verleihung ein Höhepunkt im Jahreslauf der Schützengesellschaft.

(adj) Neben der Königsproklamation erfolgte in der Feier auch die Siegerehrung für weitere Wettbewerbe, die zusammen mit dem Königsschießens ausgetragen worden waren. Schützenmeister Jürgen Merkl begrüßte die Gäste erstmals nicht im Schützenheim sondern in "D'Wirtschaft". Schließlich sollten auch die Mitglieder, die sonst immer den Arbeitsdienst und die Bewirtung übernehmen, etwas von der Feier haben sollten.Innerhalb von fünf Wochen so Merkl habe man die Wettbewerbe durchgezogen und die Mitglieder den Königsschuss abgegeben. Die Spannung stieg auf den Höhepunkt als Sportleiter Gerhard Frischholz und Sportleiterin Julia Müller zur Siegerehrung schritten.Schützenkönig mit dem Gewehr wurde Ludwig Stöckl. Vizekönig ist Christian Behr. Schützenkönigin ist Julia Müller und Vizekönigin wurde Maria Neubauer. Schützenmeister Jürgen Merkl gewann die Königswürde mit der Pistole. Vize wurde Janos Trzmiel.Bei den weiteren Wettbewerben wurden die besten Plätze mit Geldpreisen belohnt. Die Hauptscheibe gewann Olaf Schnall vor Reinhold Stich und Tobias Rothmeier. Beim Schießen um die Glücksscheibe war Anita Diehl vor Tobias Rothmeier und Norbert Stich erfolgreich. Die Meisterscheibe gewann Maria Neubauer vor Julia Müller und Jasmin Stein. Die Jagdscheibe ging an Albert Brandt vor Maria Neubauer und Janos Trzmiel. Die Zehntelwertung gewann Jasmin Stein vor Sigmar Behr und Christian Behr.Auch Zweiter Bürgermeister Konrad Adam und Vize-Gauschützenmeister Karl Tusch gratulierten den neuen Würdenträgern der Schützengesellschaft und den erfolgreichen Schützen.