"Sitlog-Mountainbike-Cup" in Altenstadt

Das SV-Gelände in Altenstadt ist am Samstag Austragungsort für den "Sitlog-Mountainbike-Cup". Die Strecke durch den Wald zählt zu den spektakulärsten in der Oberpfalz.

Über 4,2 Kilometer schlängelt sich der anspruchsvolle Rundkurs durch den Wald, den die Teilnehmer am Bayernliga-Rennen und am Jura-MTB-Cup ab den U15 bewältigen müssen. Der gastgebende SV rechnet mit über 200 Startern, darunter die komplette Bayernliga-Elite. Für die jüngeren Teilnehmer ab den U7 ist eine Strecke rund um den Sportplatz ausgezeichnet. Los geht's ab 10.30 Uhr, das Hauptrennen der Herren beginnt um 15 Uhr. Ausgeschrieben ist ein Preisgeld in Höhe von rund 1000 Euro. Nachmeldungen sind noch bis eine Stunde vor Rennbeginn möglich.Weitere Informationen: