Sonnenberg/Harz. Das war heftig. "Es war ein ganz schwerer Kurs", sagt Walter Hierlmeier. Der Skilangläufer aus Altenstadt/WN startete am Wochenende bei den deutschen Seniorenmeisterschaften im Harz. Und die Veranstalter in Sonnenberg hatten eine schwer zu laufende Strecke ausgesucht.

"Viel zu hart", meint Hierlmeier. "Das war nicht seniorengerecht, und das habe ich denen auch gesagt", berichtet der 75-Jährige, der schon an vielen Meisterschaften teilgenommen hat und dementsprechend Streckenprofile bewerten kann. Das seien Strecken für die Aktivenklasse gewesen. "Es gab wirklich viele Stürze." Am Sonntag erwischte es Hierlmeier selbst. "Ich lag auf der Skatingstrecke in meiner Altersklasse klar in Führung, als zwei Läufer vor mir gestürzt sind." Der Altenstädter landete ebenfalls im Schnee und gab danach auf. "Ich wollte nichts mehr riskieren."Einen Meistertitel hatte Hierlmeier aber da schon in der Tasche. Am Samstag feierte er im klassischen Stil über die 12 Kilometer einen klaren Sieg in der AK 76 (42:13,9). "Das war ein optimales Rennen, auch wenn hier der Kurs ebenfalls sehr schwer war." Dieser Wettbewerb war auch eine gute Vorbereitung für ihn für den Jahreshöhepunkt. Vom 3. bis 10. März werden im schweizerischen Klosters die Weltmeisterschaften der Senioren ausgetragen. Auch um den Start dort nicht zu riskieren, war er im Harz nicht weitergelaufen.