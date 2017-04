Bei der Jahreshauptversammlung des SKV Weiden und Umgebung sind die Plätze nur spärlich besetzt. Von fast einem Drittel der angeschlossenen Clubs fehlen die Vertreter.

Ehrungen Mit der SKV-Nadel mit Jubiläumszahl zeichnete Vorsitzender Hans Kneißl Josef Karl (Rot-Weiß Vohenstrauß) für 50 Jahre aktives Sportkegeln aus. 45 Jahre dabei ist Konrad Dippel (GH Pressath), 40 Jahre Barbara Kraus (GH Wernberg), 35 Jahre Hans Greiner, Johann Adam, Gerlinde Stahl Rainer Zwack (alle Weiß-Blau Altenstadt) und Stefan Sollmann (Altenstadt/Voh.). 25 Jahre den Keglern die Treue halten Manuel Kraus, Wolfgang Norgauer (beide GH Wernberg), Kerstin Stahl (AN Flossenbürg) und Thomas Ebermann (RW Vohenstrauß). Seit 15 Jahren stehen Barbara Janikowsky, Alexandra Wenning, Udo Janikowsky (alle Weiß-Blau Altenstadt), Hermann Zachmann, Sybille Kraus, Johann Zachmann (alle GH Wernberg), Brunhilde Kreiner (GH Pressath), Carola Winkler-Grötsch (AN Waidhaus) Fabian Grünwald (GH SpVgg Weiden) und Dominic Kummer (Germania Weiden) an der Bahn. Die 50. Wiederholung des Sportabzeichens in Gold erhielten Heidi Riedl (Germania Weiden) und Harald Götz (An Mantel). (adj)

(adj) Vorsitzender Hans Kneißl berichtete von aktuell 830 Mitgliedern. Die Mitgliederzahl sei zwar rückläufig, den befürchteten Einbruch, durch die Umstellung auf das 120-Kugel-System gab es aber nicht. Die Mitglieder gliedern sich in Senioren (330), Frauen und Männern (319), Junioren (85) und Jugendliche (96). "Das macht deutlich, dass wir überaltern. Das bedeutet auch, dass wir um unseren Nachwuchs kämpfen müssen", betonte Kneißl. Im Vergleich mit anderen Vereinen stehe der SKV aber gut da.Im April führten die Kegler die Bezirksmeisterschaften 2016 für Frauen, Männer und Junioren in der Max-Reger-Halle durch. Besonders gratulierte Kneißl den Senioren A zum Gewinn der deutschen Meisterschaft sowie Manfred Ziegler, der bei der deutschen Einzelmeisterschaft der Senioren B den zweiten Platz belegt hatte und dem SC Luhe-Wildenau zur Meisterschaft in der Bayernliga verholfen hatte. Der SC darf somit an den Aufstiegsspielen zur zweiten Bundesliga teilnehmen.Es folgten die Neuwahlen: Hans Kneißl (Mantel) wurde einstimmig Vorsitzender wiedergewählt. Neuer zweiter Vorsitzender ist Hartmut Paukner (Floss). Die Kasse führen Gerlinde Schell (Weiden) und Karolin Humig (Altenstadt), prüfen werden sie Erich Kummer (Weiden) und Harald Lugert (Altenstadt).Sportwarte sind Detlef Götz (Pressath) und Jürgen Rauch (Kulmain). Damenwartin ist Barbara Kraus (Wernberg), Schriftführer Gisela Kirchmann (Eschenbach) und Manuel Kraus (Wernberg). Für die Jugend sind Johannes Sier (Vohenstrauß) und Manfred Ziegler (Luhe-Wildenau) verantwortlich. Pressewart ist Johann Adam.