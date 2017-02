Die Frostperiode ist eine Freude für die Eisstockschützen der BSG Beyer & Co. Nach vier Jahren Pause nutzten sie die Gelegenheit zur Vereinsmeisterschaft auf dem Weiher. Sieben Mitglieder nahmen bereits am Vormittag am Zielschießen teil. Charlotte Peter-Neiser (Vierte von rechts) sicherte sich mit 114 Punkten den Sieg vor Sigrid Lang (76). Bei den Männern wurde Andreas Götz (107; Sechster von links) Sieger vor Stefan Kreiner (96) und Florian Lindner (68). Am Nachmittag gingen vier Mannschaften an den Start. Mit 9:3 Punkten holten sich Charlotte Peter-Neiser, Stefan Kreiner, Edmund Eckert und Günter Hannes den Sieg. 6:6 Punkte reichten Franz Hartich, Tobias Fröhlich, Andreas Götz und Bernhard Neiser zum zweiten Platz vor Lene Herbrecher, Markus Schneider, Dominik Baschnagel und Florian Lindner (5:7). Abteilungsleiter Bernhard Neiser überreichte Sachpreise. Bild: adj