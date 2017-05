50 Jahre Rehabilitationssport in Altenstadt

(adj) Ihr 50-jähriges Gründungsfest feiert die Reha-Vital-Sportgruppe im SV Altenstadt. Während anfangs vor allem Kriegsversehrte regelmäßig ihrem Sport nachgingen, stehen heute Menschen mit körperlichen und gesundheitlichen Problemen im Mittelpunkt.

Die Vorsitzenden Der erste Vorsitzende war Gründungsinitiator Ernst Weber (1967-1971). Es folgten Josef Kummer (1971-1987), Josef Alwang (1987-1995), Artur Liebs (1995-1997), Willi Feiler (1997 -2003) und Waldtraud Merwald (2003 -2011). Seit 2011 ist Herta Zahner an der Spitze. (adj)

Gegründet haben die Sportgruppe am 14. April 1967 Schwerbeschädigte des Zweiten Weltkriegs auf Initiative des damaligen zweiten Bürgermeisters Ernst Weber. Ziel war es, trotz der körperlichen Einschränkungen regelmäßig Sport zu treiben. Gründungsmitglieder waren Josef Alwang, Herbert Göhlert, Otto Haringer, Ewald Müller, Walter Nier, Hubert Winter und Johann Witt. Winter ist immer noch aktiv. Er betreut seit Jahrzehnten die Kegelgruppe der Abteilung. Heute gehören Gymnastik, Faustball, Boccia, Wassergymnastik, Kegeln und Stockschießen auf Eis und Asphalt zum Programm der 72 Mitglieder starken Gruppe. Die SV-Abteilung deckt den Reha- und Gesundheitssport der von den Krankenkassen unterstützt ab.Seit Bestehen leiten fundiert ausgebildete Übungsleiter den sportlichen Teil. Davon verstorben sind Herbert Göhlert, Karl Reul und Josef Alwang. Aktiv als Übungsleiter sind Herta Zahner, Liselotte Gerling, Erich Fuchs und Diana Bayer. Deren qualifizierte Ausbildung machte es möglich, dass die Abteilung in "Reha-Vital-Sportgruppe" umbenannt wurde.Am Samstag, 13. Mai, feiert die Reha-Vital-Sportgruppe um 16.30 Uhr im Sportheim "D'Wirtschaft" ihre Gründung. Höhepunkt ist die Ausstellungseröffnung über 50 Jahre Versehrten- und Rehasport in Altenstadt um 15 Uhr im Heimatmuseum.