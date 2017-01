Für die Mittelschule geht ein Traum in Erfüllung. Die aufwendig renovierte Turnhalle ist fertig. Die rund 30 Jahre alte Sportstätte ist mit einem Festakt auch offiziell wieder nutzbar.

"Wir freuen uns alle, die Turnhalle wieder für den Sportunterricht zu nutzen. Lehrer und Schüler fühlen sich wohl in der renovierten, hellen und modern ausgestatteten Turnhalle, die auch für weitere schulische Veranstaltungen genutzt werden kann und den örtlichen Vereinen zugänglich ist", erklärte Schulleiterin Gabi Reitinger-Maier. Dank galt nicht nur dem Architekten und den beteiligten Firmen, sondern vor allem der Gemeinde, dem Schulverband und der Grundschule, in deren Sporthalle die Mittelschule vorübergehend Asyl fand."Heute ist ein großer Tag für die Gemeinde und die Mittelschule, denn der Sportunterricht kehrt an den angestammten Platz zurück", sagte Bürgermeister Ernst Schicketanz. Der Umbau und die Sanierung hätten sich gelohnt, die Sporthalle erfülle neueste Standards. Der Bau wurde energieeffizient gestaltet, erhielt einen barrierefreien Zugang, neue Sanitär- und Umkleideräume und vieles mehr. "Die Investition in Höhe von rund 1,4 Millionen Euro hat sich gelohnt.""Sport vermittelt wichtige Werte in der Gesellschaft. Sport verbindet Generationen, Kulturen und fördert Gemeinsamkeit. Sport spornt an, fördert die Kommunikation, Solidarität und Begeisterung für eine gemeinsame Sache. Sport ist Kultur. Sport fördert die Gesundheit." Mit diesem Zitat des bayerischen Landessportverbandes gratulierte Schulrätin Beatrix Hilburger zur Sanierung."Kinder brauchen Bewegung, denn Bewegung ist wichtig für ihre gesamte Entwicklung", erklärte Reinhold Demleitner von der Regierung der Oberpfalz. Die neu sanierte Halle biete beste Voraussetzungen für sportliche Betätigungen. Der Freistaat, vertreten durch die Regierung der Oberpfalz, habe die Umbau- und Sanierungsarbeiten mit rund 540 000 Euro bezuschusst. "Das Geld ist hier gut angelegt.""Der gesetzte finanzielle Rahmen (1,4 Millionen Euro) sowie die wirklich knapp bemessene Bauzeit (9 Monate) konnten trotz unvorhersehbarer Probleme eingehalten werden", berichtete Architekt Wolfgang Schultes aus Grafenwöhr. Er überreichte an Bürgermeister Schicketanz und Schulleiterin Reitinger-Maier den symbolischen Schlüssel. Den kirchlichen Segen spendeten der katholische Pfarrer Markus Nees und sein evangelischer Kollege Ulrich Gruber.Es musizierten die Bläsergruppe der Schule und Akkordeon-Spieler Julian Jäger (5. Klasse) unter der Leitung von Josef Neubauer. Für passende Akzente sorgten die Mädchen-Tanz-Sportgruppe der 7. Klasse unter der Regie von Jacqueline Heindl und die Knaben-Sportgruppe der 9. Klasse unter der Leitung von Michael Neumann.