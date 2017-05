(zer) Die Feuerwehr Meerbodenreuth war zum Patenbitten zu Gast. "Unser Verein wird 125 Jahr heier, deswegen gibt's a zünftige Geburtstagsfeier. Wir dan uns narisch gfrein auf euere Patenschaft, des machet uns frouch und gebat uns vül Kraft", sagte Vorsitzender Herbert Reichl.

Zur Abendstunde brachten die Meerbodenreuther die Flossenbürger Blasmusik mit. Vor dem Gerätehaus kniete die Meerbodenreuther Führunsgriege auf einem großen Holzscheit. Festleiter Christian Reichl sagte, dass die Jubelwehr die Altenstädter als Paten haben wollen: "Dazu müsst ihr nur noch Ja sagen." Kommandant Reinhard Marzi ergänzte: "Dass man mit euch etwas anfangen kann, wissen wir schon lang. In vielen Einsätzen standen wir zusammen, wie eine Einheit gegen die Flammen."Die Altenstädter hörten sich das lange Bitten an. Schließlich sagten Vorsitzender Wolfgang Müller und Kommandant Gottfried Amschl als Paten zu. Festleiter Reichl zapfte ein Fass Flosser Bier an. Bürgermeister Ernst Schickedanz freute sich auf das Festwochenende vom 21. bis 23. Juli. Somit hatten die Gäste alles bestanden, baten zu warmen Leberkäs und zapften schließlich noch ein 50 Liter Fass Bier an.Am 21. Juli gibt es einen Kommersabend. Tags darauf spielt die Band "Grögötz Weisbir" auf dem Festgelände. Einlass ist ab 19.30 Uhr. Es gibt eine Bar, das Festbier kommt vom Flosser Brauhaus. Außerdem gibt es einen Stand mit "Pale Ale", ebenfalls vom Brauhaus Floß. Am 23. Juli um 8.15 Uhr ist Kirchenzug, anschließend Gottesdienst, dann Weißwurstfrühschoppen und Festausklang mit Blasmusik.