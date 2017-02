Der Finanzausschuss beschäftigte sich mit dem Erstentwurf des Vermögenshaushaltes sowie mit dem Zweitentwurf des Verwaltungshaushaltes. Geschäftsleiter und Kämmerer Rüdiger Fuhrmann erläuterte das umfangreiche Zahlenwerk, mit dem sich nun die Fraktionen bis zur nächsten Sitzung beschäftigen sollen.

Das Volumen des Vermögenshaushaltes beträgt in Einnahmen und Ausgaben 4,461 Millionen Euro. Der Betrag ergibt sich aus der Zuführung vom Verwaltungshaushalt (1 541 900 Euro), aus Rücklagenentnahmen (2 022 000 Euro) sowie aus diversen Zuschüssen und Zuwendungen. Eine Kreditaufnahme ist nicht vorgesehen - im Gegenteil. Die Tilgung der Schulden wird fortgeführt (40 200 Euro im laufenden Jahr). Ab 2018 seien Zuführungen zu den Rücklagen vorgesehen. Einige neue Anschaffungen und sind bereits geplant:Neue Technik für das Rathaus und Brandschutz: Vorgesehen sind ein neuer Server und ein Multifunktionsdrucker (30 000 Euro), eine Telefonanlage (20 000 Euro), die Neugestaltung der Homepage (10 000 Euro), Renovierungsarbeiten (30 000 Euro), ein Feuerwehrauto (104 000 Euro) sowie Renovierungsarbeiten am Feuerwehrgerätehaus (53 000 Euro).Schulen, Kirchen und Kindergärten: Die Sanierung von Böden in Schulräumen, Schulküche sowie der Mittelschulturnhalle ist geplant. Ebenso die der Außensportflächen, Sanitäreinrichtungen und der Bau eines Abstellraums (insgesamt 552 000 Euro). Es gibt einen Investitionszuschuss für die Renovierung der evangelischen Kirche (8000 Euro) und die Toilettensanierung im Kindergarten Arche Noah (6000 Euro).Seniorenpark, Spielplätze und Städtebauförderung: Ein Seniorenpark in der Wagnerstraße (75 000 Euro), neue Spielgeräte (2500 Euro) und das Ortsentwicklungskonzept Kommunales Förderprogramm (100 000 Euro).Gemeindestraßen, Bauwesen und Verkehr: Die Kommune setzt ihren Weg zur Sanierung des Ortsstraßennetzes, des Kanals und der Wasserleitungen fort. Geplant sind eine Brückenerneuerung (635 000 Euro), die Umgestaltung des Pfarrplatzes (500 000 Euro), Planungskosten zum Ausbau Julius-Meister-Weg (85 000 Euro - Bau 2018/19), Sanierung der Magdeburger Straße (593 000 Euro) und der Kantstraße (45 000 Euro). Im Finanzplan stehen folgende Straßensanierungen: Waldrandstraße (2020), Reginastraße (2018), Schaumberger Straße (2019), Umgestaltung der Hauptstraße (2020).Bestattungswesen, Breitbandausbau, Bauhof: Fortsetzung der Wegsanierung im Friedhof (115 000 Euro), Behindertentoilette im Leichenhaus (60 000 Euro für 2018), Breitbandausbaus und Hotspots (insgesamt 166 000 Euro), ein neues Mähgerät, Fassadenanstrich und Schüttgutboxen (insgesamt 94 000 Euro).Wasser, Kanal: Geplant sind Sanierungen von Kanal- und Wasserleitungsrohren im Zusammenhang mit den Straßensanierungen. Eine große Investition steht bei der Sanierung des Trinkwasser-Hochbehälters an (465 000 Euro).