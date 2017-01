Beständigkeit an der Spitze und einen Wechsel beim Protokoll gibt es beim Schützenverein Altenstadt.

Neuwahlen Jürgen Merkl (Schützenmeister), Christian Behr (zweiter Schützenmeister), Reinhold Stich (Kassier), Jasmin Stein (Schriftführerin, neu), Gerhard Frischholz und Julia Müller (Sportleiter), Maria Neubauer (Jugendleiterin), Corinna Merkl (neu) und Jan Diehl (Kassenprüfer).

(adj) Für zwei weitere Jahre wird Jürgen Merkl den Schützenverein führen. Jasmin Stein löst den langjährigen Schriftführer Reinhard Simmerl ab. Einen Kraftakt nannte Merkl die Erneuerung der Heizung im Schützenheim. Der Verein setzt sich aus 48 Aktiven, 52 fördernden Personen und 4 Zweitmitgliedern zusammen. "Erfreulicherweise gab es 2016 keinen Austritt", sagte Merkl.Zweiter Schützenmeister Christian Behr dankte allen, die sich Zeit genommen hatten zum Kirchenzug am Volkstrauertag teilzunehmen. Sportleiter Gerhard Frischholz berichtete von den Gaumeisterschaften bei denen Olaf Schnall siegte.An der Punkterunde nahmen drei Mannschaften teil. Das Luftgewehrteam erreichte in der Gauliga Platz zwei mit 18:2 Punkten. Die Luftpistolenschützen belegten in der B-Klasse mit 12:0 Punkten Platz eins. Die 2. Luftpistolenmannschaft wurde in der C-Klasse mit 4:8 Punkten Vorletzter. Beim Osterschießen setzte sich Schnall unter 15 Teilnehmern ebenso mit der Luftpistole durch wie bei der Stadtmeisterschaft und beim Königsschießen. Gerhard Frischholz gewann mit dem Luftgewehr.Stadtverbandskönigin wurde Julia Müller (LG). Am Kirchweihschießen beteiligten sich 30 Schützen. Bei den Rundenwettkämpfen steht die Luftgewehrmannschaft im Moment in der Gauliga mit 10:0 Punkten an der Spitze. In der A-Klasse belegt das LP-Team nach der Vorrunde Platz zwei.Zweiter Gauschützenmeister Wolfgang Weiß dankte für die gute Zusammenarbeit. Er brachte aber auch die Sorge um die Zukunft des Oberpfälzer Nordgaus zum Ausdruck. "Leider fehlen für die Spitzenpositionen geeignete und gewillte Kandidaten. Dies könnte zur Auflösung führen." Er appellierte an die Schützen, sich für diese Ämter zu engagieren. Bürgermeister Ernst Schicketanz lobte die sportlichen Erfolge und das gesellschaftliche Engagement.