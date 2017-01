Die dritten und vierten Klassen der Grundschule verlegten den Unterricht für ein paar Tage in den Schnee. Bei super Wetter und optimal präparierten Pisten schwangen sich 40 Alpin-Skifahrer im Ski- und Snowboard-Zentrum Fahrenberg den Hang hinab.

Die 30 Langläufer tobten sich in den Loipen der Silberhütte aus. Alle hatten viel Spaß. Selbst die Alpin- Anfänger hatten schon nach kurzer Zeit den richtigen Schwung heraus und fuhren immer mutiger den Hang hinab. Die Langläufer kämpften am Anfang mit der Bindung, lernten aber schnell, sich auf den Skiern fortzubewegen. Den Abschluss bildeten ein Slalomrennen am Fahrenberg sowie ein Loipenlauf auf der Silberhütte. Um Organisation und Betreuung kümmerten sich Schulleiterin Doris Bodensteiner sowie die Lehrerinnen Karin Lachnit, Anette Bayer und Theresa Lischewski. Unterstützung kam von den ehemaligen Kollegen Josef Bäumler, Klaus Kuschel, Jürgen Zimmermann, Georg Heigl und Rosmarie Müller, von Jugendsozialarbeiter Michael Simmerl, FOS-Praktikantin Selina Seidl und Eltern.