Wo lag vor 40 Jahren die größte Faschingshochburg Deutschlands? Im Rheinland? Weit gefehlt. In keiner einzigen Stadt dort beteiligt sich nahezu die gesamte Bevölkerung am närrischen Treiben.

Familie Hoch Der Faschingswahnsinn scheint bei Familie Hoch erblich zu sein. Nach Willi Hoch, Sohn Bernd und Schwiegertochter Verena sind es auch deren fünf Kinder. Das Prinzenpaar Lara I. (16) und Michael I. (21) sind zwei davon. Die Älteste (26) reist aus Österreich, Vanessa (23) aus Würzburg an um Männerballett und Tanzpaar zu trainieren. Und fast von Geburt an, übt die Jüngste (6) in Gardestiefelchen, um bald in der Kindergarde mit zu tanzen. (gag)

Familie Bäumler Otto Bäumler hat den Faschingsvirus an seine Familie weitergegeben. Sohn und Schwiegertochter sind im Vorstand, Enkelin Annette war vor zehn Jahren Funkenmariechen. Sie hat in eine Faschingsfamilie hineingeheiratet und gehört heute zum "Narrenkübel Gößweinstein". Otto selbst feiert heuer, mitten im Fasching, 80. Geburtstag. (gag)

Hammerles. (gag) Gerade 200 Einwohner zählte der Ort 1977. "Mia san lauter Narrische" behauptet Bernd Hoch. Damit meint er die Faschingsverrücktheit der Hammerleser im allgemeinen und seiner Familie im Besonderen. Heuer feiert der Faschingsverein 30. Geburtstag. Doch der Gründung geht eine viel längere Geschichte voraus. Immer wieder fallen die Namen Otto Bäumler und Willi Hoch. Letzterer ist der Vater von Bernd und Schwiegervater von Präsidentin Verena Hoch. Diese beiden waren als Bernd I. und Verena I. das erste Prinzenpaar des HFV im Gründungsjahr 1987."Angezündelt hab ich das" gesteht Bäumler verschmitzt. "Es war im Fasching 1977. Wir waren ein paar Männer von der Feuerwehr und von der Fußballmannschaft." Bäumler war damals schon zehn Jahre bei der Narrhalla Weiden aktiv. Zwei mit Luftballons und Girlanden geschmückte Autos, eines davon der alte Benz von Bäumler, ein Radfahrer und einige Fußgänger - so zogen die Pioniere darunter Helmut Bauriedl, Willi Hoch, Wolfgang Treml und Josef Pöllath durch den Ort bis Parkstein.In den darauf folgenden Jahren wurde der Zug immer etwas länger. Schon 1979, immer noch nicht als Verein, marschierten Lydia Mayer und Walter Jätschmann als Prinzenpaar sowie acht Gardemädels mit. Deren Kostüme hatte Bäumler von der Narrhalla Weiden mitgebracht.Die Hammerleser fingen an, in Scheunen und Garagen Faschingswagen zu bauen, Bulldogs und Autos zu schmücken. Kleinste Fußgruppen, oft nur ein Mann mit geschmücktem Bollerwagen, Kleingruppen mit selbst gemalten Transparenten, auf denen örtliche Begebenheiten karikiert wurden, wie "Unser Busheisl, es is a Jammer, schaut aus wie eine Schweinekammer." Die Hammerleser lebten ihre Fantasie aus. Die Jungen machten alle mit. Und die Älteren stellten Tische auf und schenkten Schnaps aus. Tankstellen wurden sie genannt. An jeder hielt der Zug und tankte. "Das Wir-Gefühl war einmalig", schwärmt Bäumler.Ab dem dritten Jahr gesellte sich die Blaskapelle Dießfurt hinzu. Schon 1981 kam der erste Orden aus Holz, selbst geschnitzt und gestaltet. "Wir haben alle Plaketten selbst gestaltet aus Holz, Salzteig, Blech, Zinn oder Plastik, ausgestanzt und selbst bemalt. Der Schwerste hatte 800 Gramm", ist Bernd Hoch stolz.Das Vereinsheim haben Bäumler und seine Freunde vor 40 Jahren selber ausgebaut. "Wir haben aus einer Wohnung ein Wirtshaus gemacht." In der "Ranch" finden bis heute Proklamationen, Feiern und Sitzungen samt "Faschingseigrom" statt. "Da ist viel passiert, das kann man gar nicht alles erzählen." So gab es etwa den wilden Brauch des "Oarschboußens" am Faschingsdienstag. Jede Frau, die nach Mitternacht noch anwesend war, bekam ein Brett an den Hintern gehalten. Darauf wurde mit einem Holzhammer geschlagen. Der Ehemann linderte mit einem Obolus das Leiden seiner Frau.1987, nach vielen wilden Umzügen, wurde der Verein offiziell gegründet. Erster Präsident wurde Willi Hoch, sein Sohn Prinz Bernd I. mit Prinzessin Verena I. Damals waren sie noch nicht verheiratet. Aber der Fasching schweißte zusammen. Mit einem sechsköpfigen Elferrat und 12 Gardemädchen sowie Funkenmariechen Claudia stellten sie sich dem ersten gemeinsamen Vereinsfoto. Sogar neue Kostüme gab es. Nach den rot-weißen aus dem Narrhallabestand war nun grün-weiß angesagt.Treibende Kraft im Verein war auch Thomas Hösl, Faschingsprinz 1983/84 sowie Präsident nach Willi Hoch von 1991 bis 2006. Hösl initiierte nicht nur die Vereinsgründung sondern auch die Aufnahme in den Landesverband Ostbayern (LVO). "Seit der Verein existiert, ist das Engagement der Bevölkerung zurück gegangen" bedauert heute Präsidentin Verena Hoch.Doch weiterhin glänzen die Hammerleser mit ausgefallenen Ideen. Der Fasching beginnt doch schon am 11.11. Also gab es 2016 am 19. November, den "1. Osthammerleser Faschingszug" durch Parkstein. Mit dabei waren elf weitere Gesellschaften aus Neustadt, Vohenstrauß, Tirschenreuth, Kohlberg, Wiesau, Pressath, Eschenbach Reuth, Windischeschenbach sowie zwei Aktive aus Botzersreuth. Der Erfolg war verregnet, das Sauwetter an diesem Tag hielt viel Gäste vom Besuch ab. Dafür gibt es am Faschingsdienstag einen weiteren Zug durch Hammerles.