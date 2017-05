Stolz ziehen die Mitglieder der Feuerwehr mit Bannern und ihrem neuen Feuerwehrauto vom Gerätehaus zur Kirche. Nach der Segnung übergibt Bürgermeister Ernst Schicketanz die Fahrzeugschlüssel - der Startschuss für eine ausgelassene Feier.

(sm) Feuerwehrkameraden aus Neustadt, Störnstein, Meerbodenreuth und Klobenreuth sowie etliche örtliche Vereine begleiteten den Kirchenzug. Beim Festgottesdienst spannte Pfarrer Markus Nees in seiner Himmelfahrtpredigt einen Bogen vom Gott-Vater zum Vatertag und vom Reich Gottes zur Gegenwart bis hin zur Feuerwehr. "Diese ist auch ein Stück Himmel, wenn sich die Mitglieder für andere einsetzen und Jesus gegenwärtig machen", meinte der Geistliche.Nach dem Gottesdienst erbat Kommandant Gottfried Amschl von Pfarrer Nees die Segnung des neuen Fahrzeuges, mit dem sie "die Gewalt des Feuers" brechen und Gefahren von Mensch und Tier fern halten wollen. "Mit unserem Dienst am Nächsten wollen wir Schaden von der Bevölkerung abwenden", betonte der Kommandant. Nees erbat Gottes Segen für die Mitglieder der Feuerwehr sowie das Fahrzeug. Anschließend zogen die Besucher zurück zum Gerätehaus zur offiziellen Schlüsselübergabe. Amschl erklärte, dass es sich bei dem Auto um ein "Mittleres Löschfahrzeug (MLF) von MAN handelt. Es ersetzt das 30 Jahre alte LF8. Der Aufbau wurde von der Firma Brandschutztechnik Görlitz übernommen. Das Fahrzeug hat 220 PS, Automatikgetriebe, ist für 7,49 Tonnen zugelassen und kann mit dem alten Dreierführerschein und natürlich auch mit dem neuen Feuerwehrführerschein gefahren werden.An Bord sind 600 Liter Löschwasser. Bei einer Wasserentnahme aus Hydranten oder öffentlichen Gewässern verfügt das Fahrzeug über eine Pumpleistung von bis zu 2000 Liter pro Minute bei 10 bar. Die Ausrüstung ist für Löscheinsätze ausgelegt, aber auch für kleinere technische Hilfeleistungen. Es hat Platz für sechs Personen und zudem einen Rettungsrucksack für Notfallsanitäter. "Das Fahrzeug hat 167 000 Euro gekostet. Es gab Zuschüsse in Höhe von 51 000 Euro", berichtete Bürgermeister Ernst Schicketanz bei der Schlüsselübergabe. Er wünschte stets unfallfreie Fahrt.Kreisbrandrat Richard Maier gratulierte ebenfalls zum neuen Feuerwehrauto. Er betonte, dass eigentlich nicht die Feuerwehr ein solches Fahrzeug braucht, sondern vielmehr der Bürger, damit ihm bei Notfällen geholfen wird. Zudem dankte Meier den Mitgliedern der Feuerwehr für ihren Einsatz zum Wohl der Mitmenschen. Anschließend feierten die zahlreichen Besucher die Fahrzeugweihe passend zum "8. Altenstädter Bierfest".