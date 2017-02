Die berufsorientierenden Zweige Soziales, Wirtschaft und Technik der Mittelschule um Fachlehrer Gerhard Schnös ließen sich von Schreinermeister Erich Spreng aus dem oberbayerischen Egweil Tricks und Kniffe an der Drehbank zeigen. Für die Neuntklässler war es ein Stück Berufsorientierung.

"Beim Drechseln werden an einer rotierenden Maschine schneidend oder schabend durch Gegenhalten eines Werkzeuges Späne abgetrennt. So entstehen unterschiedliche Profilierungen." Soweit die Theorie. In der Praxis bedeutet dies genaues Arbeiten, ständige Kontrolle mit dem Messschieber, Konzentration und Aufmerksamkeit.Die neun Schüler bekamen einen Einblick in Holzarten und deren Anwendung. Zuerst fertigten sie Schlüsselanhänger, Salz- und Pfefferstreuer sowie einen Kerzenständer. Im Anschluss daran hatten die Jugendlichen die Möglichkeit, einen filigranen Kugelschreiber zu drechseln. Sie waren überrascht, welche Muster durch die Maserung der Hölzer entstanden. Nach vier Stunden waren die Schreibgeräte fertig.