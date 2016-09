"Wir freuen uns, dass es jetzt los geht", sagte Bürgermeister Ernst Schicketanz beim Spatenstich für das neue Betriebsgebäude der Firma "Allpart24" auf dem ehemaligen Röger-Gelände in der Ernst-Kraus-Straße. Er wünschte Firmenchef Thomas Herzer für seinen Online-Betrieb gute Geschäfte.

Der aus Altenstadt stammende Herzer meinte, sein expandierender Online-Betrieb, der sich derzeit in einem angemieteten Objekt in Weiden Am Forst befindet, benötige dringend Platz, Das Grundstück in der Ernst-Kraus-Straße sei bestens für den Neubau geeignet. "Allpart24" vertreibt online verschiedenste Waren, vom Alufahrrad bis zur Zündkerze.E-Commerce sei als Gewerbe problemlos selbst mitten in einem Wohngebiet anzusiedeln. "Den üblichen Kundenverkehr, Produktions- oder Lieferlärm gibt es bei uns nicht, da wir lediglich verwalten, verpacken und versenden", erklärte Herzer. Das Kommissionieren und Verpacken werde manuell durchgeführt. "Wir verzichten auch künftig auf arbeitsplatzvernichtende Verpackungsmaschinen. Sozial gerechtes, regionales und umweltfreundliches Handeln ist mir wichtig und mein Leitfaden", betonte Herzer.Der Umzug ist im Dezember geplant. Vorgesehen sind zudem eine Verdoppelung des Personals sowie eine Erweiterung des Portfolios.