Sportwart Ottmar Joachimstaler gab einen Überblick über die Ausgangslage für die Medenrunde. Der Verein schickt neun Teams in die Wettkämpfe. Das größte Interesse gilt dem neu gegründeten Damenteam um Trainer Tobias Schuller . Bis hinauf zur Bayernliga ist der TC vertreten. Der Sportwart gab auch die neuen Trainingszeiten für die Mannschaftsspieler bekannt. Die jeweilige Platzreservierung erfolgt erst später. Durch die Vielzahl der Teams könne es zu Überschneidungen kommen. Joachimstaler gab den Anwesenden auch einen kleinen Kurs in Sachen Leistungsbewertung der Medenspiele durch den Bayrischen Tennisverband, da es diesbezüglich immer Unklarheiten gebe.Kassier Reinhold Kindl stellte den Kassenstand vor. Grundprinzip im Tennisverein sei, dass man keine Schulden mache und gerade so über die Runden komme. Das setze aber voraus, dass auch künftig die Platzbestellung von den Mitgliedern geleistet werde. Eine Vergabe könne sich der Verein nicht leisten.Kritsch äußerten sich zweiter Vorsitzender Leo Seibold und Ottmar Joachimstaler. Die Seniorentruppe, die in den letzten Jahren für die Platzbestellung tätig war, werde immer älter. Spontan erklärte sich Schuller bereit, im nächsten Jahr mit zu helfen.