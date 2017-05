Bereits um 9.30 Uhr war ein 19-jähriger Flosser am Samstag mit 1,28 Promille unterwegs. Auf der Staatsstraße 23 95 zwischen Windischeschenbach und Altenstadt kam er mit seinem Hyundai Coupé in Fahrtrichtung Neustadt auf die Gegenfahrbahn. Nach Polizeiangaben war er offenbar im Auslauf einer Linkskurve zu schnell dran.

Der Hyundai stieß frontal mit einem entgegenkommenden Opel Meriva zusammen, an dessen Steuer ein 63-jähriger Neustädter saß. Dieser Mann kam schwerverletzt ins Weidener Krankenhaus. Der Hyundai-Fahrer wurde an den Beinen leichter verletzt. 16 Feuerwehrleute aus Klobenreuth und Altenstadt kümmerten sich um die Unfallstelle und die Verletzten. An den Autos entstand insgesamt 9000 Euro Schaden.