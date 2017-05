Seit 70 Jahren setzt sich der Sozialverband VdK für die Belange der Mitmenschen ein. Dazu braucht man aktive Mitglieder. Die bekommen den Dank für ihr Engagement über viele Jahre.

Ehrungen 10 Jahre: Georg Landgraf, Hans Schwarz, Martha Weiß, Manfred Trompell, Annemarie Roßberger, Marco Koller, Karlheinz Wendl und Wilhelm Grund. 20 Jahre: Monika Singer, Annemarie Zischka, Renate Benedikt, Erich Schreiner und Rudolf Holfelder. 25 Jahre: Manfred Berger, Peter Fischer, Günter Koslowski und Maria Füßl. 30 Jahre: Renate Witt. 40 Jahre: Silvia Borgmann und Alfons Wittmann. 60 Jahre: Ursula Kastenberger sowie Hubert Winter. (adj)

Mitgliederehrungen und die Ernennung von Alfons Wittmann zum Ehrenmitglied standen im Mittelpunkt der vorgezogenen Mutter- und Vatertagsfeier. Vorsitzende Theresia Spachtholz bedauerte in "D'Wirtschaft", dass nicht alle zu Ehrenden gekommen waren. Sie dankte den Mitgliedern für ihre Treue zum Sozialverband."Wir leisten eine wichtige soziale und gesellschaftspolitische Arbeit zum Wohle der Menschen." Dafür brauche man die Unterstützung der Mitglieder. Kreisvorsitzender Josef Rewitzer ging kurz auf das Jahresthema "Soziale Spaltung stoppen" ein. Die Altersarmut nehme immer mehr zu. Die soziale Gerechtigkeit und Menschlichkeit lasse zu wünschen übrig. "Wir fordern die Politik auf Chancengleichheit herzustellen." Dies gelte für Rente, Pflege und die Verhinderung von Altersarmut. "Dafür wird der Sozialverband VdK zum Wohle der Menschen weiter kämpfen", kündigte er an.Die Vorsitzende überreichte Alfons Wittmann die Urkunde mit der Ernennung zum Ehrenmitglied. Wittmann trat am 1. Juli 1977 dem VdK bei. Er engagierte sich sofort und wurde dann Beisitzer im Ortsverband. Von 1991 bis 2002 war er in dieser Position aktiv. Von 2002 bis zu seinem Ausscheiden aus gesundheitlichen Gründen im März 2015, war er stellvertretender Vorsitzender. In diesen vielen Jahren stand er der Gemeinschaft mit Rat und Tat zur Seite und arbeitete unermüdlich für die Belange der Mitglieder.