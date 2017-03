Die Zahl der Landwirte ist im vergangenen Jahr wieder gestiegen. Betriebshelfer leisteten mehr als 54 000 Arbeitsstunden in Stall, Wald und Haushalt. Geschäftsführer Karl Kiesl blickt beim Jahrestreff der KS- Land-Service auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr.

(sm) Die positive Förderung der landwirtschaftlichen Betriebe in ihrer Entwicklung, die Verbesserung der betrieblichen Strukturen, der Erhalt des bäuerlichen Eigentums sowie eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Partnerbetrieben gehörten zu den wichtigsten Unternehmenszielen, betonte Kiesl.Geschäftsführer Martin Stauber betonte, dass Landwirte, Betriebshelfer und Lohnunternehmer einen wichtigen Teil zum Gesamtunternehmen KS-Land-Service beitrugen. Sie böten im Verbund ihre Maschinen, Geräte und Dienstleistungen an, die Auftraggeberbetriebe griffen auf diese Angebote zurück. Die KS-Land-Service sei ein Bindeglied zwischen den Anbietern und übernehme die Vermittler- und Abrechnungsaufgabe - ohne eigene Technik."Es gibt nahezu keinen Beruf mehr, für den kein Computer oder digitale Technologien gebraucht werden." Sebastian Pauli von der Firma FarmFacts aus Pfarrkrichen eröffnete seinen Vortrag zum Thema "Digitale Auftragsabwicklung" mit diesem Zitat aus dem D 21-Digital-Index. Er informierte, dass im landwirtschaftlichen Sektor noch viel Potenzial zur Digitalisierung bestehe. An Beispielen zeigte er, wie Aufträge automatisiert werden. "Nur so ist eine kosteneffiziente Skalierung möglich." Eine strittige Ansicht, wie sich bei der Diskussion zeigte. Einige Teilnehmer sahen darin die Zukunft, andere wollen beim analogen Systemen bleiben.