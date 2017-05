In Amberg wurden 1937 exakt 240 Mädchen und Jungen eingeschult, streng nach Konfession und Geschlecht getrennt. Die katholischen Kinder gingen in die Luitpold- und die Dreifaltigkeitsschule, die evangelischen in die Pestalozzischule und eine eigene "Eisberg-Klasse" wurde im Maltesergebäude unterrichtet. Um 1985 versuchten Michl Prem, Bruno Birner und Hans Braun, den Verbleib ihrer Klassenkameraden zu erforschen, aber der Datenschutz stellte laut Prem ungeahnte Hürden auf. Aber das Trio ließ nicht locker, lud alle gefundenen Mitschüler zum ersten Jahrgangstreffen nach Amberg ein, mit dem Ergebnis, dass sich 92 ehemalige Schüler versammelten. Während die in Amberg wohnenden Schüler sich grundsätzlich viermal im Jahr treffen, gab es zu runden Terminen seither neun Klassentreffen, aber die Anzahl derer, die ins Stadtgebiet anreisten, wurde von Jahr zu Jahr kleiner, 27 waren es vor fünf Jahren. 17 von ihnen versammelten sich nun im Kongresszentrum zum gemeinsamen Mittagessen und zum munteren Austausch von Erinnerungen. Bild: gf