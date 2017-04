Am Samstag, 1. April, trafen sich in Amberg zum zweiten Mal viele kleine Schafe um Volleyball zu spielen.

Amberg. Der VC DJK SB Amberg begrüßte auch heuer jeden der 60 Teilnehmer zum 2. Sheepworld Osterturnier mit einem bunten Shirt. In der kunterbunten Halle konnten die Kinder in zwei Gruppen mit 13 bzw. 14 Mannschaften ihr Können unter Beweis stellen.Während in der „Fangen und Werfen“-Gruppe viele der Kleinen mit der Unterstützung der zahlreichen Zuschauer ihr erstes Turnier absolvierten, traf man in der „Volleyball“-Gruppe einige bekannte Gesichter aus der „Fangen und Werfen“-Gruppe des vergangenen Jahres.Wieder war die Siegerehrung mit den von Sheepworld gesponserten Preisen das Highlight der Veranstaltung. Der VC DJK SB Amberg hofft, auch 2018 wieder viele bekannte und neue Teilnehmer empfangen zu dürfen.