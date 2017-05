Der letzte abgegebene Schuss war ein 32,5-Teiler. Damit holte sich Klaus Jaintzyk aus Rieden beim 65. Gauschießen des Schützengaus Amberg die Königswürde. Gauliesl wurde Maria Donhauser aus Haselmühl. Karina Hartmann von der SG Neumühle ist Jugendkönigin.

Aus der Geschichte OB Michael Cerny hob hervor, dass Mitte des 19. Jahrhunderts die Zimmerstutzen-Gesellschaft und die Bolzenbüchsen-Gesellschaft beim Magistrat registriert waren. Sie richteten ihre Wettbewerbe im Fleischmann- und Zeitler-Garten, im Wingershof, in der Bock-Wirtschaft und in der Schießl-Gaststätte aus. Nach dem Zweiten Weltkrieg sei erst 1950 das Schießen mit Luftgewehren wieder zugelassen worden. Die Zimmerstutzengesellschaft I hatte ihren Schießbetrieb damals auf die bessere Anlage bei Tell im Wingershof verlegt. Etwa ab 1951 wurde über einen Zusammenschluss gesprochen, der aber erst 1960 erfolgte, denn jeder Verein befürchtete die Aufgabe der eigenen Identität. Eine echte Schmach hätten die Tellschützen 1885 hinnehmen müssen, als sie sich beim Empfang des Prinzregenten mangels einer eigenen Fahne bei den Königlich privilegierten Feuerschützen einordnen mussten. Eine eigene Fahne musste her, die 510 Mark gekostet hat und 1888 mit einem großen Fest geweiht wurde. Unter der Schirmherrschaft von Bürgermeister Graf von Spreti wurde der Zusammenschluss gefeiert. Gleichzeitig stand auch das 100- und 120-jährige Bestehen der Vereine auf dem Programm. (gfr)

65. Gauschießen - Ergebnisse Gaukönig: Klaus Jaintzyk Vilstalschützen Rieden, 32,5-Teiler 1. Ritter: Manfred Edenharder Weiß-Blau Winbuch, 78,2-Teiler 2. Ritter: Günther Rumpler SG Pursruck, 79,4-Teiler



Gauliesl: Maria Donhauser Freischütz Haselmühl, 58,1-Teiler 1. Zofe: Julia Helgert SG Neumühle, 79,1-Teiler 2. Zofe: Tina Lehmeier SG Lauterhofen, 170,7-Teiler



Jugendkönigin: Karina Hartmann SG Neumühle, 78,2-Teiler 1. Jugendritter: Michelle Amberger SG Amberg 1890, 87,6-Teiler 2. Jugendritter: Chuan Meison SG Amberg 1890, 118,1-Teiler



Jubiläumsscheibe: Florian Koller Weiß-Blau Winbuch, 23,7-Teiler Festscheibe: Julia Helgert SG Neumühle, 31,6-Teiler Festscheibe Senior: Andreas Pickel Freischütz Karmensölden, 29,7



Meisterscheibe: Julia Helgert SG Neumühle, 100 Ringe Meister Senioren: Reinhard Mohr SV Creidlitz, 100 Ringe Meister Jugend: Karina Hartmann SG Neumühle, 97 Ringe



Blattlscheibe: Helmut Wedel Haagerthaler Oberleinsiedl, 5,0 Blattl Senioren: Waldemar Pirner SG Neumühle, 7,2-Teiler Blattlscheibe Jugend: Mika Weiß Tell Kümmersbruck, 10,7-Teiler.



Den Gauwanderpokal gewannen Cornelia Hofmann , Julia Helgert , Wolfgang Gilch , Andreas Kurz und Karina Hartmann für die Schützengesellschaft Neumühle mit einem zusammengerechneten 250,5-Teiler, gefolgt von I und Tell Amberg (426,0) und der SG Amberg 1890 (485,7).



Die SG Neumühle gewann mit 31 Aktiven die Meistbeteiligung. Bei der Jugend siegten in dieser Wertung die Sportschützen Schmidmühlen. (gfr)

Amberg. (gfr) Ihre 175-Jahr-Feier hatte die Schützengesellschaft I und Tell zum Anlass genommen, das 65. Gauschießen auszurichten. Drei Wochen blieb Zeit, um auf Scheiben, Blattln und um die Königswürde zu schießen. Wirklich auf den letzten Drücker hatte Klaus Jaintzyk von den Vilstalschützen Rieden angelegt, den tatsächlich letzten Schuss des Wettbewerbs abgegeben und sich damit den Titel Gauschützenkönig gesichert.Landessportleiter Ludwig Mayer würdigte die gute Zusammenarbeit der Vereine aus dem Schützengau Amberg mit dem Oberpfälzer Schützenbund. Und: "Sportlich gesehen hat der Schützengau Amberg nichts ausgelassen." Der Landessportleiter überreichte einen Fahnen-Nagel für I und Tell, außerdem im Auftrag des Oberpfälzer Schützenbundes eine Ehrenplakette für mehr als 100 Jahre Mitgliedschaft im Deutschen Schützenbund. Grußworte sprach auch der CSU-Landtagsabgeordnete Harald Schwartz. Er fühle sich als Jäger mit den Sportschützen verbunden. Gauschützenmeister Heiner Fraunholz meinte, dass I und Tell auf das 175-Jährige stolz sein könne, denn nicht viele Schützengesellschaften könnten auf eine derart lange Tradition zurückblicken. Er erwähnte auch, dass beim 65. Gauschießen insgesamt 301 Schützen am Start waren.Erwin Graml von den Hubertus-Schützen aus Raigering sprach von einer lebendigen Partnerschaft beider Vereine. Christian Schörner von der SG Paulsdorf sagte, dass 175 Jahre erfolgreicher Vereinsgeschichte nicht alltäglich seien. Auch Oberschützenmeister Roland Nimmerrichter erinnerte kurz an den Zusammenschluss der beiden Schützenvereine. Er ließ wissen, dass der Schießstand im Wingershof nicht alltäglich gewesen sei: Nicht der Sportleiter habe das Schießen beendet, sondern der Wirt, der erst zu Bett gehen konnte, wenn nicht mehr geschossen wurde. Denn der Schießstand erstreckte sich quer durch sein Schlafzimmer.