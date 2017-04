Der Alpenverein hat nichts von seiner Attraktivität verloren. Bei der Hauptversammlung sprach Vorsitzender Dr. Rolf Pfeiffer von über 2500 Mitgliedern. Er sei stolz, dass das Ehrenamt in dieser Größenordnung nach wie vor funktioniert. Bestes Beispiel ist die Amberger Hütte im Ötztal.

Arbeitsdienst im Ötztal

Intensive Jugendarbeit

Um dem Lauf der Zeit zu folgen und zeitnah Informationen und Veranstaltungen abrufen zu können, wird Aktuelles auf der Internetseite des DAV Amberg veröffentlicht, heißt es in einer Pressemitteilung über das Treffen. Das gewohnte Mitteilungsblatt wurde durch die "Rückschau" - mit Tourenberichten des vergangenen Jahres - ersetzt. Zum ersten Mal wurde 2016 das bekannte Fest auf der Schweppermannsburg um einen Jugendabend mit Outdoor-Aktion-Filmen erweitert. Auch 2017 wird es dieses Angebot am Wochenende 20./21. Mai dieses Jahres in Pfaffenhofen geben.Günther Boesen, der Wart der Amberger Hütte im Ötztal, berichtete von immensen Kosten, die im Zusammenhang mit der beantragten Verlängerung des E-Werk-Betriebes entstanden sind. So musste der Verein 23 000 Euro dafür zahlen. Die Höhe der weiteren Ausgaben, die durch zusätzliche Auflagen entstehen, sei zurzeit nicht abzuschätzen.Fleißige Mitglieder waren im September zum Arbeitsdienst ins Ötztal gereist. Sie haben laut Pfeiffer Fenster gestrichen, gerissene Betonfensterbänke mit Kupfer abgedeckt sowie das Dach des E-Werkes entrostet und neu beschichtet. An den Schlafplätzen wurden schmale Ablagen und Kleiderhaken montiert. Die Druckleitung wurde im oberen Bereich an einigen Stellen mit Steinen abgedeckt, um diese in Zukunft vor Steinschlägen zu schützen, sagte Pfeiffer und fügte hinzu: "Durch unseren sehr engagierten Hüttenpächter sind sowohl die Übernachtungen als auch die Zahlen der Tagesgäste beachtlich angestiegen. Ihm ist es auch zu verdanken, dass die Amberger Hütte bei den Aktionen des Hauptvereins (Mit Kindern auf Hütten und Familienurlaub auf Hütten) aufgenommen wurde."2017 seien wieder Sektionsfahrten geplant, zu denen auch Gäste willkommen sind: Freitag, 28., bis Sonntag, 30. Juli, Bielefelder Hütte, und Freitag, 8., bis Sonntag, 10. September, Amberger Hütte. Erich Donhauser, Sprecher der sehr aktiven Seniorengruppe des Alpenvereins, berichtete von regelmäßigen Wandertouren in der näheren Umgebung, die von Alfons Altmann und Günther Fischer organisiert worden waren. Für 2017 sei eine Wanderwoche ins Zillertal geplant.Der Verein ist laut der Presse-Info stolz auf die intensive Jugendarbeit. So kann der zuständige Referent Heiko Schneider derzeit mit dem Engagement von zehn Jugendleitern rechnen, die in fünf Gruppen organisiert sind. Ab Mai steht ein weiterer Verantwortlicher zur Verfügung, es werde die sechste Gruppe gebildet.Pfeiffer dankt den Jubilaren für 25-, 40-, 50- und 60-jährige Vereinstreue. Er überreichte dazu Urkunden und das entsprechende Edelweiß.