Die Amberger Skater sind glücklich: Auf das Gelände gegenüber der Sportpark-Arena rollen die Bagger an. Sie geben damit den Startschuss für den Bau eines neuen, öffentlich zugänglichen Skateparks und markierten gleichzeitig das Ende einer Odyssee.

Auch für Anfänger

Alle "hochmotiviert"

Für 230 000 Euro entsteht unweit der bisherigen, geschlossenen Anlage eine neue. Auf dem insgesamt rund 2200 Quadratmeter großen Areal finden künftig Skater, BMX-Fahrer oder Inliner eine Anlage aus einem Guss. Geplant wurde sie von dem Büro für urbane Bewegungsräume DSGN Concepts aus Münster.In Workshops wurde gemeinsam mit den Skatern, Vertretern des Stadtjugendrings sowie des Bauamtes ein Konzept erarbeitet. Auf rund 800 Quadratmetern entstehen in Hybridbauweise aus Ortbeton und einigen Betonfertigteilen drei miteinander kombinierbare Bereiche. Sie sind für Anfänger und Fortgeschrittene geeignet. Auf einem Teil des restlichen Areals besteht die Möglichkeit zur Erweiterung. Die Fertigstellung ist voraussichtlich im Juni. "Dann werden wir den besten Park im Umkreis von 60 Kilometern haben", sagte Fabian Millies von der Skatepark-Initiative. Der 31-Jährige hatte sich gemeinsam mit Christoph Sausner (26), Julien Steinbach (22), Philipp Ladig (26) und Sebastian Winkler (30) das Ziel gesetzt, der Sportart in Amberg die Wege zu ebnen. Mit Unterstützung von Frank Ladig (53) trugen sie ihr Anliegen 2015 beim Jugendgipfel vor. Mit Erfolg. "Wir sind sehr dankbar, dass wir ernst genommen wurden", adressierte Initiative-Sprecher Frank Ladig ein Lob an Oberbürgermeister Michael Cerny. Ein Neubau des gesamten Parks sei bitter nötig gewesen: "Seit Jahren waren die Rampen kaputt", so Sebastian Winkler. Als gelernter Zimmerer verbrachte er gemeinsam mit seinen Kumpels Tage damit, die Geräte zu reparieren. Mit mäßigem Erfolg, denn immer wieder wurden die Geräte von Vandalen zerstört - auch ein Grund, warum der künftige Platz zu einem besser einsehbaren Standort wechselt.Und auch die Vereinszugehörigkeit der Skater als Sparte beim TV 1861 habe sich als wenig sinnvoll erwiesen. "Nach dem Wegfall des Drehkreuzes durften nur noch Vereinsmitglieder den Platz offiziell nutzen. Tatsächlich jedoch gehörten Müll und zerbrochene Flaschen zum Alltag auf dem Gelände. "Ich bin mit den Jungs runtergefahren und hab das alles gesehen", sagte Frank Ladig. Als Vater habe er den Einsatz und die Arbeit der jungen Leute hautnah mitbekommen. "Die Eigeninitative und die Reparaturen zeigten, dass sie viel Interesse daran haben, das weiterzuführen." Mit der Zusage zum Neubau sind alle wieder "hochmotiviert", sagte Millies. Viele Ältere, die aufgehört haben, werden seiner Meinung nach mit dem Sport wieder neu anfangen. Künftig kann dort jeder skaten, der Lust dazu hat. Die Skatepark-Initiative hat schon neue Ideen im Kopf: beispielsweise Workshops.