Bei der Hauptversammlung der Wasserwacht gab Vorsitzende Michaela Grüter-Ascherl einen Überblick über die vergangenen vier Jahre, da turnusgemäß Neuwahlen anstanden. Zudem sah die Tagesordnung Ehrungen vor. Nur durch den unermüdlichen Einsatz der Ausbilder könne es die anspruchsvolle Schulung im Verein geben, unterstrich die Vorsitzende des Ortsverbandes, der 265 Mitglieder hat.

Eine lange Liste

So verwies Grüter-Ascherl beispielsweise auch auf die reguläre Schwimmausbildung, die es für Anfänger und minderjährige Flüchtlinge gab, die unbegleitet nach Amberg gekommen sind. Themen waren zudem die klassische wasserwacht-spezifische Ausbildung, die jeden Mittwoch und Freitag im Kurfürstenbad angeboten wird. Darüber hinaus gibt es Erste-Hilfe- und Rettungsschwimmkurse.Außerdem waren Ortsvereins-Mitglieder beim Hahnbacher Vilsschwimmen und dem Faschingsschwimmen in Neuburg an der Donau präsent. Beim Amberger 24-Stunden-Schwimmen ging es nicht nur um die Teilnahme, sondern auch um die Verwaltung der Bahnen. Beim Kümmersbrucker Aqua-Cup erreichten die Starter der hiesigen Wasserwacht immer Podiumsplätzen. Zu den Aufgaben gehörte es auch, die Schwimmmeister im Hockermühlbad zu unterstützen. Die Betreuung des Laufbandes bei Kinderspielnachmittagen im Kurfürstenbad und die Unterstützung des Kinderfestes rundeten die breit angelegten Aufgabengebiete ab.Außerdem gab es einen Hochwassereinsatz von Johannes Spindler und einen unterstützenden Einsatz von zwei Aktiven bei der Zugbegleitung von Flüchtlingen. Aus den genannten Tätigkeiten ergibt sich eine Gesamtzahl an ehrenamtlichen Stunden für Schwimmkurse und Rettungsschwimmer-Abzeichen von 320 Stunden, bei der Erste Hilfe liefen 360 Stunden auf, Bei Badaufsichten 512, am Kufü-Laufband 192 Stunden, bei der Aufsicht beim 24-Stunden-Schwimmen 144, dem Erwerb von Lehrscheinen 1400 sowie 3648 Trainingsstunden. Unter dem Strich macht das für die Aktiven 6576 Stunden insgesamt aus.Außerdem konnten neue Ausbilder gewonnen werden. Den Lehrschein Retten absolvierten Elke Fischer und Johannes Spindler, den Lehrschein Schwimmen Dennis Tkatsch, Christoph Lehmeier, Johannes Spindler, Sebastian Hirsch, Tim Ascherl und Annika Ascherl. Im Anschluss an die Berichte wurden Ehrungen langjähriger Mitglieder vorgenommen. Es waren: Dieter Amann (55 Jahre); Monika Fuchs-Fechtner, Markus Niebler (stellvertretend von Vater Gerd Niebler entgegengenommen), Michaela Grüter-Ascherl, Carola Demleitner und Sabine Karzmarczyk (alle 40 Jahre); Daniel Musall und Monika Dirnhöfer (beide 25 Jahre) sowie Eva Wamser und Uwe Jahreis (beide 20 Jahre).Die Vorstandswahlen brachten das Ergebnis: Vorsitzende Michaela Grüter-Ascherl, Stellvertreter Daniel Musall; technische Leiterin Alexandra Grüter, Stellvertreter Johannes Spindler; Kassier Monika Fuchs-Fechtner, Stellvertreter Sebastian Hirsch; Jugendleiterin Annika Ascherl, Stellvertreter Christoph Lehmeier und Tim Ascherl.