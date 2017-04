Ammersricht . Bereits am Samstag und Sonntag war Ammersricht wieder im Ausnahmezustand. Die Kirwaleit verstanden es, ihr Fest mit mehreren tausend Besuchern traditionsbewusst zu feiern. Der Wettergott hatte es diesmal aber nicht ganz so gut mit den Organisatoren gemeint.

Der Baum musste unter erschwerten Bedingungen im Regen aufgestellt werden und auch abends wurde es für die vielen Besucher bei kälteren Temperaturen im Festzelt teilweise etwas eng. Doch der Stimmung am Samstagabend konnte auch das schlechte Wetter nichts anhaben. Grögötz Weißbir lieferten die Unterhaltung zum Start der Kirwasaison. Am Sonntag zeigte sich der bayerische weiß-blaue Himmel dann wieder von seiner besseren Seite. Beim Austanzen präsentierten die 31 Kirwapaare traditionelle Tänze.Als die Musik stoppte, hielten Stefanie Walter und Martin Reng den richtigen Strauß in der Hand. Sie wurden somit zum neuen Oberkirwapaar. Abends versammelten sich noch einmal viele Besucher und ließen den Sonntag stimmungsvoll mit der Band Nasowos ausklingen. Auch am dritten Tag ging es beim Kirwa-Endspurt richtig rund. Los ging es schon ab 10.30 Uhr - mit dem Frühschoppen auf der Wiese hinter der Kirche. Alle Firmen, Besucher und Kirwa-Freunde waren eingeladen.Die Kinder der Grund- und Mittelschule boten ab 11 Uhr Volkstänze dar, begleitet von den Raigeringer Musikanten. Danach herrschte Stimmung im Zelt mit D'Stodara und Er. Abends ging es ab 19 Uhr weiter.Nicht wie angekündigt mit Wöidarawöll, sie mussten wegen einer Verletzung eines Musikers kurzfristig absagen, sondern mit D'Quertreiber.