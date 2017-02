Der jüdische Glauben stand bei den Ammersrichter Schülern auf dem Stundenplan. Religionslehrerin Barbara Koller hatte ihn mit den Kindern im Unterricht behandelt und ging noch einen Schritt weiter. Um das Gelernte zu vertiefen, organisierte sie einen Besuch der Amberger Synagoge. Besonders interessant sei für die jungen Leute die Führung gewesen, weil mit dem amtierenden Rabbiner Elias Dray seit 2013 ein Amberger die über 40 Jahre verwaiste Stelle neu besetzt hat.

Der Rabbiner berichtete zunächst über die jüdische Gemeinde Ambergs, über seine Aufgaben im Speziellen und aus dem Alltagsleben einer jüdischen Familie. Er ging dabei auf die Besonderheiten seines Glaubens ein und erläuterte einige der Gebote, die nur für Juden gelten. Dabei zeigte sich, dass die Schüler zwar grundsätzliche Kenntnisse besitzen, sich dieses Wissen aber trotzdem nur an der Oberfläche bewegt. Deshalb vertiefte Elias Dray seinen Vortrag noch in Bezug auf die verschiedenen liturgischen Gegenstände und deren Verwendung, wobei besonders die historische Thora-Rolle Erwähnung fand, die sogar die Reichspogromnacht 1938 überstanden hat und zur Zeit in Sulzbach-Rosenberg ausgestellt wird. Nach der Restaurierung soll dieses wertvolle Exemplar übrigens wieder in die Amberger Synagoge zurückkehren und dort für Gottesdienste genutzt werden, hieß es.Großes Interesse weckten bei den Kindern die Erzählungen über die vielfältigen jüdischen Feste und Feiertage, wie zum Beispiel das Chanukka-Fest, der Jom-Kippur-Feiertag oder das Pessach-Fest zur Feier der Befreiung aus Ägypten.