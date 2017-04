Wie zuletzt der Mercedes von Lewis Hamilton bei der Formel I, so geht beim Entenrennen des Serviceclubs Round Table (RT) das Plastiktierchen des Oberbürgermeisters mit der Nummer 1 an den Start. Zum 15. Mal heißt es am Sonntag, 23. April: Die Enten sind los, die Vils verfärbt sich quietschgelb.

RT-Präsident Michael Golinski, Vizepräsident Bastian Prechtl und Clubsekretär Franz Kummert überraschten OB Michael Cerny, den Schirmherrn der Veranstaltung, mit Plastikvogel und Zertifikat. Startnummer 2 erhält 2. Bürgermeister Martin Preuß, und mit Nummer 3 geht die Ente von der 3. Bürgermeisterin Brigitte Netta ins Rennen.An den kommenden Samstagen und am Renntag selbst bieten die Tabler am Stand auf der Krambrücke von 10 bis 14 Uhr die Enten zum Verkauf an, eine große für 4,50 und eine kleine für 2,50 Euro. Die Familie, also zwei große und zwei kleine Exemplare, gibt es für 10 Euro. Zudem wollen die Organisatoren wieder die Möglichkeit schaffen, die bunten Rennviecher an einem Entomaten zu erwerben. Diesen Verkaufsautomaten haben die Tabler im Vorjahr eigens angeschafft. Allerdings ist bislang noch kein geeigneter Standort gefunden, wie die Veranstalter gegenüber dem Oberbürgermeister bedauerten.Dank großzügiger Unterstützung durch lokale Sponsoren gibt es heuer wieder viele Preise zu gewinnen. Traditionell vergibt Round Table auch Sonderpreise für die am originellsten bemalten und geschmückten Enten. Den Erlös aus dem Rennen stiften die Tabler wieder für förderwürdige örtliche Einrichtungen. Dazu zählt auch das Amberger Jugendzentrum.