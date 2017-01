Juleica ist kein Vorname, sondern die sprachlich griffige Abkürzung für Jugendleitercard. Inhaber sind nach einer entsprechenden Schulung befähigt, Jugendgruppen zu führen. Für Samstag, 11. Februar, wird im Jugendzentrum Klärwerk ein Auffrischungskurs für diesen Nachweis angeboten. Im Mittelpunkt stehen "Spiele für viele", neue Ideen und möglichst viel Zeit, all das auch auszuprobieren.

Der Kurs beginnt um 9 Uhr und dauert bis gegen 15.30 Uhr. An diesem Tag heißt es spielen, spielen und nochmals spielen für große oder auch für kleine Gruppen. Den Jugendleitern soll bei dieser Auffrischung unter anderem nahegebracht werden, dass nicht jedes Spiel für jede Gruppe, jedes Alter und jeden Anlass geeignet ist. Außerdem lernen die Teilnehmer in diesem Workshop die Grundlagen beim Spielen mit Gruppen kennen. Die theoretische Unterweisung bezieht auch mögliche unterschiedliche Gruppenphasen sowie -rollen und die richtige Anleitung beim Spielen mit ein.Trotzt dieser unverzichtbaren Grundlagen soll auch ein praktischer Teil nicht zu kurz kommen. Das heißt, die Teilnehmer schlüpfen in die Rolle eines Spielleiters oder können sich als Gruppenleiter ausprobieren. Anmeldungen zu diesem Juleica-Auffrischungskurs werden bis Donnerstag, 9. Februar, im Jugendzentrum Klärwerk unter Telefon 0 96 21/86 14 oder der E-Mail-Adresse jugendzentrum@amberg.de entgegengenommen. Auf diesem Weg ist es auch möglich, im Vorfeld noch ausführlichere Informationen zu dieser Fortbildungsveranstaltung abzufragen.