Die sportliche und gesellige Vielfalt beim Sportverein Raigering unterstrichen die Berichte aus den Sparten. Neben Klassikern wie Fußball und Tennis sind auch Exoten dabei. Rugby zum Beispiel.

Raigering. (gth) Jedes Jahr die gleiche Gaudi veranstaltet die Alpin-Ski-Sparte laut Leiter Christian Birner: Tagesfahrt zum Wilden Kaiser, Wochenendfahrt nach Obertauern und dazu verschiedene Aktivitäten. Die Fahrten sollen 2017 ausgebaut werden. Weitere Kooperationen mit der Laufsparte sind geplant.Ein konstantes Programm bietet die Eisstocksparte laut Bernhard Weigl. Die Teilnahme am Ligabetrieb und bei auswärtigen Turnieren sowie das gesellige Leben bieten Abwechslung. Erfreut war Weigl über die erfolgreiche Wiederbelebung der Urlaubsfahrt. Höhepunkt war 2016 die 40-Jahr-Feier der Abteilung.248 Mitglieder zählt die Fitness -Sparte. Leiterin Edith Pongratz sagte, dass inzwischen auch Männer das abwechslungsreiche und vielfältige Kursangebot annehmen. Von Body Shape & More über Rückenschule und Beckenbodentraining bis hin zum Reha-Sport ist die Palette groß. "Wir sind immer wieder dabei, neue sportliche Trends aufzuspüren. Aber es ist schwer, Übungsleiter zu finden", beschrieb Pongratz. Die Urlaubsfahrt an die Mosel, die 45-Jahr-Feier und die Dorfweihnacht "Winterzauber" waren die Höhepunkte.Aus der Fußballsparte berichtete Michael Pinzenöhler, der verkündete, dass der Vertrag mit Cheftrainer Martin Kratzer verlängert wird. Der Arbeitsunfall Abstieg wurde umgehend korrigiert. Beide Herrenmannschaften sind aufgestiegen. Der positive Trend setze sich in der laufenden Saison fort. Martin Kratzer lobte den Charakter der Panduren-Elf, die nach 35 Jahren wieder an die Landesliga-Tür anklopfen kann: "Die Mannschaft hat Unterstützung verdient."Der neue Manager der Alten Herren, Alexander Koppitz, konterte zunächst die Kritik an zu vielen Legionären, sprich auswärtigen Kickern, in den erfolgreichen A- und B-Senioren-Mannschaften. "Aus unserem 38-Mann-Kader haben 25 Spieler auch bei den SVR-Herren gespielt". Die Liste der Erfolge vom Kreismeister bis hin zum bayerischen Ü40-Landesmeister ist lang. Am Samstag, 6. Mai, findet die bayerische Meisterschaft der B- und C-Senioren im Pandurenpark statt. Am Wochenende 16./17. Juni nehmen die Alt-Panduren erstmals an der deutschen Ü32-Meisterschaft teil.Zahlen und Gesichter präsentierte Gesamtjugendleiter Jürgen Zweck. Er listete 15 Mannschaften auf, die im aktiven Spielbetrieb sind, und nannte alle Trainer und Betreuer, die die 230 Jugendfußballer coachen. Er gab zu bedenken, dass die Kapazitäten bei den Plätzen und Übungsleitern begrenzt sind, somit auch die Aufnahme neuer Spieler. Einen generellen Stopp gebe es aber nicht. 2017 sind wieder ein Jugendsportwochenende und ein zweitägiges Hallenturnier geplant. Zudem findet erstmals das Fußballcamp in den Sommerferien mit dem 1. FC Nürnberg statt.Die Turnhalle und der Gymnastikraum platzen aus allen Nähten, wenn das Kinderturnen seine inzwischen acht verschiedenen Stunden anbietet, informierte Melena Sommerer. Auftritte der Panduren Dancers, das Kinderturnhallenfest und die Teilnahme am "Winterzauber" waren 2016 die besonderen Veranstaltungen. Heuer steht eine Fahrt ins Tucherland auf dem Programm.Abteilungschef Stephan Schramm erzählte von den geselligen Tennis veranstaltungen. Mixed- und Schleiferlturniere sowie ein Freundschaftsspiel in Traßlberg waren angesagt. Die Kooperation mit der DJK Ammersricht funktioniere und sei für beide Vereine ein Gewinn.Die Sparte Rugby hat laut Kyle Chapman 24 Spieler und nimmt an allen 7er-Turnieren Bayerns teil. Dabei treffen die Raigeringer auch auf einige Nationalspieler. Manche Aktive bekommen außerdem Matchpraxis in einer Spielgemeinschaft mit Ingolstadt und Regensburg in der 2. Bundes- und Verbandsliga.Mit elf Spielern pritschten und baggerten die Volleyballer auf drei Turnieren. Sie nahmen auch am Eisstock-Brotzeitturnier teil. Gesellige Termine durften nicht fehlen.Die jüngste und kleinste Sparte, das SVR-Laufteam , ist ordentlich unterwegs, berichtete Kerstin Püschl. Die Mitglieder starteten beim Murner-See-Lauf, beim Amberger Halbmarathon, Landkreislauf und Tempelmarathon. Höhepunkt war die Teilnahme von Sebastian Erras am New Yorker Marathon.